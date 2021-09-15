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МТС и Huawei разогнали базовую станцию 5G до рекордных в России 5,6 Гбит/сек

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и компания Huawei, мировой поставщик ИКТ-решений, достигли в пилотной сети 5G в Москве суммарной скорости передачи данных 5,6 Гбит/сек от базовой станции к нескольким смартфонам, работавшим в зоне действия одной соты. Протестированное решение на основе технологии множественных антенн Massive MIMO значительно увеличивает пропускную способность сети, а значит и средние скорости передачи данных для большого количества пользователей.

В ходе тестов в столичном парке развлечений «Остров Мечты» каждый из восьми смартфонов Huawei одновременно принимал сигнал от базовой станции Huawei 5G DBS5900 со скоростью около 700 Мбит/сек, а суммарная пиковая скорость передачи данных от соты в полосе 100 МГц составила 5,6 Гбит/сек. В данной конфигурации – это рекордная для России скорость.

Используемая в сетях 5G технология Massive MIMO за счет множественных антенных элементов увеличивает пропускную способность и емкость соты, а также увеличивает радиус её покрытия при передаче данных благодаря одновременному формированию на одной частоте управляемых узконаправленных радиолучей (beam forming) от отдельной антенны к каждому из абонентских устройств.

«МТС совместно с партнерами из Huawei продемонстрировала в пилотной сети 5G возможности современных технологий, предоставляющие максимально возможные скорости доступа в сеть для сотен и тысяч абонентов, которые одновременно пользуются мобильным интернетом или ресурсоемкими сервисами передачи данных. Решения с использованием Massive MIMO будут широко задействованы при строительстве сетей пятого поколения на стадионах, концертных площадках, в местах развлечений, торговых и деловых центрах, жилых кварталах с плотной застройкой, а также в промышленности и на транспорте – там, где необходимо обеспечить высокую емкость и качественные параметры сети», - отметил директор департамента сети радиодоступа МТС Алексей Маслянкин.

В марте 2021 г. МТС запустила первую в России масштабную пользовательскую пилотную сеть 5G в наиболее посещаемых местах Москвы, где абоненты МТС, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками. В мае 2021 г. МТС запустила первую в Санкт-Петербурге масштабную пользовательскую пилотную сеть 5G в различных популярных локациях, в том числе на территории Экспофорума.

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