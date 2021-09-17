МТС построила для «Сбера» две пилотные зоны 5G

МТС, ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, построила в Москве для «Сбера», крупнейшего банка в России, Центральной и Восточной Европе, две пилотные зоны 5G в диапазоне 4,9 ГГц.

Первая зона развернута внутри новой штаб-квартиры «Сбера» на Кутузовском проспекте и предназначена для пользователей 5G-совместимых смартфонов. Пилотная сеть дает возможность подключаться к высокоскоростному безлимитному 5G-интернету и цифровым сервисам.

Вторая зона 5G создана возле офиса Сбера на проспекте Андропова и предназначена для тестирования беспроводных сервисов экосистемы Сбера, включая беспилотные решения для транспорта, где критически важны надежность соединения, малые задержки и высокая скорость передачи данных.

««Сбер» наш ключевой партнер и клиент, для которого мы построили пилотную сеть общего пользования 5G, обеспечивающую не только доступ к скоростному мобильному интернету и сервисам «Сбера» , но и возможности для исследований в сфере экосистемных решений. Мы рассчитываем, что взаимовыгодное сотрудничество в создании и эксплуатации сетей пятого поколения обогатит МТС и «Сбер» новыми компетенциями во внедрении прорывных технологий, которые завтра будут широко востребованы нашими клиентами», — отметил коммерческий директор бизнес-рынка МТС Андрей Зименков.

«Новый стандарт 5G несет в себе помимо увеличения скорости очень важные потребительские свойства, с которыми сталкивается каждый как конечный пользователь. Технология позволяет использовать разные параметры качества соединения и, по сути, персонализировать параметры связи исходя из конкретных потребностей компаний и физических лиц. Мы рады делиться своим опытом, который помогает развиваться технологии в России и создавать лучшие решения для людей», — прокомментировал генеральный директор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян.

«Сбербанк-Телеком» является центром экспертизы по технологиям 5G в Сбере и будет абсорбировать уникальный опыт 5G в России для развития продуктов своей экосистемы.

Две новые пилотные зоны для «Сбера» дополнят действующие многочисленные локации пользовательской пилотной сети 5G, запущенной МТС в этом году в популярных местах Москвы.