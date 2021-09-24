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Клиенты Skylink могут подключить новый безлимит на даче

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы проекта Skylink. Диапазон 450 МГц обеспечивает широкое покрытие сетей LTE, поэтому продукты Skylink подходят жителям удаленных районов и дачных поселков.

Больше всего 4G-роутеров Skylink клиенты купили в начале лета. В результате самым активным месяцем по потреблению стал июль: абоненты скачали на 131% больше трафика, чем в июле 2020 г. Во второй месяц лета наибольший рост потребления интернет-трафика показали пользователи в Тверской области – 149% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. На втором месте оказалась Новгородская область, на третьем – Санкт-Петербург и Ленобласть. В июле во всех регионах Skylink абоненты скачали 1,1 Пб данных.

88% пользователей подключают тариф с безлимитным интернетом – Skylink XL. На втором месте по популярности – тариф Skylink L, в который включены 40 Гб интернет-трафика в месяц. Теперь абонентам также доступен новый тариф Skylink 2XL с безлимитным доступом в интернет на скорости до 4 Мбит/сек. Тарифный план предназначен для использования только с 4G-роутерами Skylink. Для интернет-пользователей с большой потребностью в трафике Tele2 запустила безлимитный тариф Skylink 2XL.

«Распространение сигнала от базовой станции зависит от физических особенностей волны. Чем длиннее волна, тем дальше она распространяется, огибая препятствия. Благодаря этому воспользоваться доступом в интернет можно там, где ранее это было невозможно. Линейка тарифов Skylink позволяет выбрать предложение с необходимым объемом интернет-трафика. Мы видим перспективы технологии как для обычных пользователей, так и для спецпотребителей. Например, Skylink совместно с ГУП «Пиларн» обеспечили быстрым мобильным интернетом на частоте 450 МГц ледокол «Невская Застава», который отвечает за экологическую безопасность на Неве и в акватории Финского залива», — сообщает Дмитрий Курилов, директор по развитию и реализации проекта LTE-450 (Skylink).

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