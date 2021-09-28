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РТКОММ выводит на российский рынок комплексные спутниковые решения для гражданского флота

РТКОММ (на 100% принадлежит «Ростелекому») сообщила о выводе на российский рынок комплексных спутниковых решений для гражданского морского и речного флота.

Решение спутникового оператора позволит контролировать состояние узлов, качество бункеровки и сохранность груза, обеспечит мониторинг местонахождения судна, а также предоставит надежное соединение для организации удаленного морского офиса с сервисами конференцсвязи, телефонии и видеонаблюдения. Использование разветвленной спутниковой сети РТКОММ, которая обеспечивает связью самые труднодоступные места, в том числе морские и речные суда, приведет к повышению эффективности гражданского флота России, считают в компании.

«На реке и море нет альтернативы спутниковой связи. Она необходима не только для коммуникаций и цифровых развлечений на борту, но и для мониторинга состояния судна и груза, возможностей удаленного управления, контроля бункеровки, вопросов безопасности. Интегрированные спутниковые технологии для повышения эффективности морских и речных судов — новая точка роста нашего бизнеса. Мы предлагаем услуги для владельцев и капитанов современного флота, гарантированно повышая его эффективность», — сказал генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

Ранее РТКОММ подписал соглашения с технологическими партнерами — компаниями «Konnect, Россия» и KNS Inc. Меморандумы подписаны для укрепления стратегических преимуществ РТКОММ, а также развития услуги «Морской VSAT» в интересах судовладельцев, занимающихся всеми видами морских и речных перевозок.

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