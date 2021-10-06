НИИ «Масштаб» и Softline объявили о начале партнерства

НИИ «Масштаб», входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», и глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов Softline подписали партнерское соглашение. Оно позволит организациям объединить усилия по привлечению новых клиентов и продвижению отечественных решений в области виртуализации и унифицированных коммуникаций.

«Партнерство позволит расширить наши компетенции и даст новые возможности в рамках импортозамещения. Продукты экосистемы виртуализации Veil и систем видеоконференцсвязи Iva Aves S и Iva Largo сопоставимы по качеству с иностранными аналогами, создаются с учетом запросов российского рынка и отвечают всем требованиям импортозамещения. Инженерные компетенции Softline помогут заказчикам выбрать оптимальное решение и сделают процесс перехода на отечественное ПО максимально безболезненным», – сказал директор по разработке и производству систем виртуализации и видеоконференцсвязи НИИ «Масштаб» Денис Агеев.

Преимуществами экосистемы виртуализации Veil, в которую входят платформа серверной виртуализации ECP Veil и решение для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов Veil VDI, являются: единое централизованное управление, интуитивно понятный графический интерфейс, простота установки на основе концепции one-click, широкая функциональность.

Решения для организации защищенной видеоконференцсвязи обладают широкими возможностями унифицированных коммуникаций, позволяют реализовать в режиме реального времени обмен сообщениями, включая голосовые звонки, видео, изображения, презентации и документы. Iva Aves S и Iva Largo имеют действующие сертификаты ФСТЭК России и МО России и могут применяться в информационных системах с повышенными требованиями к обработке конфиденциальной информации и персональных данных, таких как ГИС, ИСПДн, АСУ ТП и КИИ, а также ведомственных и корпоративных защищенных сетях с обработкой информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну до уровня «Совершенно секретно» включительно.

Программные продукты НИИ «Масштаб» включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (ЕРРП), следовательно, построенная на их основе ИТ-инфраструктура может использоваться в госкорпорациях, органах власти и других организациях, имеющих строгие требования к ПО в рамках программ импортозамещения.

«Мы продолжаем пополнять наш портфель отечественных ИТ-решений только самыми надежными инструментами, и заключение партнерского соглашения с НИИ «Масштаб» подтверждает наше доверие к разработчику и его продуктам. Несмотря на то, что в данный момент на рынке представлено большое количество решений по виртуализации, VDI и ВКС, продукты НИИ «Масштаб» уверенно занимают свою нишу и востребованы среди клиентов», – отметил Денис Корсаков, руководитель направления отечественного системного ПО в Softline.