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Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о переносе на облачную платформу системы мониторинга всего общественного транспорта Пензы. Облако #CloudMTS используется для сбора, обработки и хранения данных, передаваемых от навигационных систем более чем 500 единиц муниципального и частного общественного транспорта. Жители города моментально получают достоверное расписание и местонахождение транспорта с помощью сервисов «Умный транспорт», «Движение общественного транспорта онлайн» и других региональных и общероссийских навигационных систем для пассажиров.

Сбор данных осуществляется с помощью модулей «Глонасс», установленных в каждом транспортном средстве. Сведения обо всем городском транспорте Пензы, выпущенном на маршруты, и текущем местоположении транспортных средств в режиме онлайн поступают в Центр управления движением (ЦУД), использующий для хранения и анализа данных облако #CloudMTS.

Благодаря высокой скорости обработки данных в облаке пассажиры получают более точный прогноз прибытия транспорта на остановку с помощью приложений и сервиса электронного табло. Кроме того, на основе полученной информации администрация города совместно с организациями-перевозчиками может оперативно корректировать число транспортных средств на маршрутах, регулировать интервалы движения транспорта и контролировать другие вопросы, связанные с перевозкой пассажиров.

«Глобальный урбанистический тренд последних лет, актуальный и для Пензы – постепенный отказ от личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Очень важно сделать этот переход максимально комфортным для горожан. Мы собираем данные о количестве и передвижении городского пассажирского транспорта в режиме реального времени, без перерывов и выходных. Нам очень важны скорость обработки данных, надежность хранения и возможность мгновенного доступа к информации для любого сотрудника», — рассказал генеральный директор ООО «ЦУД» Алексей Ермаков.

«У МТС большой опыт облачных проектов, связанных с пассажирскими перевозками. Например, Utair, одна из крупнейших российских авиакомпаний, перенесла в наше облако почти 90 процентов своей ИТ-инфраструктуры, а каршеринговый сервис BelkaCar разместил в нашем облачном хранилище свое мобильное приложение для аренды автомобилей», — рассказал директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

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