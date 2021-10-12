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Первый совместный салон МТС и Xiaomi открылся в Новосибирской области

МТС и Xiaomi открыли первый кобрендинговый магазин в Новосибирской области. Новый салон появился в центре Искитима на улице Пушкина, 59. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Помимо покупки смартфонов и SIM-карт, в салоне представлен широкий ассортимент продукции Xiaomi: телевизоры, самокаты, модемы, роутеры, бытовая техника, аксессуары и устройства для умного дома.

Кроме продукции Xiaomi, в магазине можно получить все традиционные услуги связи: стать абонентом МТС, выбрать или сменить тарифный план, подключить экосистемные сервисы, в том числе, спутниковое телевидение, подписку на ТВ, музыку, библиотеку, МТС Premium и получить при этом особые привилегии и ежемесячный кэшбек 20%.

«Теперь искитимцы могут приобретать смартфоны и целую линейку современных гаджетов Xiaomi для умного дома и одновременно подключать их к мобильной сети МТС. Такой ассортимент делает кобрендовый магазин по-настоящему уникальным, превращая стандартный салон связи в полноценную точку продаж всех сервисов Xiaomi и МТС», — отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Кобрендинговые салоны МТС и Xiaomi уже работают в Нижнем Новгороде и Туле.

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