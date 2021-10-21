Tele2 обеспечила М11 связью 5G Ready

Tele2 вывела в эфир 100 дополнительных базовых станций вдоль трассы М-11 «Нева», соединяющей Санкт-Петербург с Москвой. Новое оборудование позволило закрыть зоны неуверенного приема и обеспечить связь на протяжении всех 669 км дороги, которая проходит по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Интенсивность движения по автомагистрали – около 30 000 автомобилей в сутки. В результате проекта Tele2 также улучшила качество связи в лежащих вблизи трассы населенных пунктах, таких как Ситно, Высокий Остров, Корпово, Стегново Новгородской области и Георгиевское Ленинградской области.

Проект реализован на объектах инфраструктурного оператора «Сервис-Телеком». При этом сеть Tele2 построена на оборудовании 5G Ready. Технология позволит в дальнейшем оперативно развернуть покрытие в стандарте пятого поколения. Инфраструктура оператора также станет основой для обеспечения безопасной работы беспилотного транспорта. К 2024 г. Министерство транспорта России планирует реализовать на трассе М-11 первый в России беспилотный логистический коридор.

«Покрытие трассы М11 для нас стратегически важный проект: мы не только повышаем качество связи для наших клиентов уже сейчас, но и создаем потенциал для высокотехнологичных услуг в будущем. Теперь пользователям не нужно ждать выхода в зону доступа на трассе М-11: водители могут пользоваться навигационными сервисами на всем пути, а пассажиры – принимать участие в видеоконференциях. Наш мобильный интернет ловит даже на участках вдали от населенных пунктов, что особенно важно для безопасности и комфорта любого путешествия», — отмечает Алексей Телков, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре и информационным технологиям Tele2.

«Обеспечить бесперебойной мобильной связью автодороги страны — одна из важнейших задач в рамках реализации многих национальных проектов, к 2024 г. ставится задача обеспечить 100%-е радиопокрытие всех федеральных трасс. Для “Сервис-Телекома“ обеспечение инфраструктуры связи в полосе отвода автомобильных дорог является одним из ключевых направлений деятельности», — сообщает Николай Бердин, генеральный директор ГК «Сервис-Телеком».