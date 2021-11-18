CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ИТ в госсекторе
|

ОПК выбрана единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России

«Объединенная приборостроительная корпорация», управляющая организация холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», определена Правительством России единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России на период 2022-2023 гг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В соответствии с документом, холдинг планирует поставлять МЧС России мобильные узлы связи, мобильные комплексы информирования и оповещения населения, средства радиосвязи, телекоммуникационную технику, оборудование и программное обеспечение для видеоконференцсвязи. Компания также будет выполнять все необходимые пусконаладочные работы.

«Сегодня МЧС России реализует программу технического переоснащения до 2030 г., и мы готовы обеспечить министерство высокотехнологичной продукцией, уровень которой соответствует мировым стандартам. Использование отечественных решений позволит обеспечить технологическую независимость ключевых аспектов работы ведомства, а также стимулировать развитие российских предприятий-производителей», – сказал генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

В рамках будущих контрактов планируется поставка продуктов и решений, выпускаемых на предприятиях холдинга. В частности – телекоммуникационного оборудования и средств радиосвязи концерна «Созвездие», мобильных узлов радиосвязи производства «Рязанского радиозавода», шифровальной аппаратуры и видеоконференцсвязи концерна «Автоматика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне смогут подключаться к спутниковому интернету без разрешения властей

Вышел первый в России рейтинг партнерских программ облачных провайдеров ИТ-маркетплейса Market.CNews

Лучшие ИТ-проекты и технологии 2021 г. получили награды CNews AWARDS

Миллионы SIM-карт в России попали под угрозу блокировки

Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2021

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Sennheiser TeamConnect Ceiling 2: потолочный микрофонный массив

Лучшие сушильные машины: хиты продаж 2021 года

Обзор Eizo FlexScan EV2456: японский монитор для продуктивной работы

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе

Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021