ОПК выбрана единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России

«Объединенная приборостроительная корпорация», управляющая организация холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», определена Правительством России единственным поставщиком телекоммуникационных решений для МЧС России на период 2022-2023 гг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В соответствии с документом, холдинг планирует поставлять МЧС России мобильные узлы связи, мобильные комплексы информирования и оповещения населения, средства радиосвязи, телекоммуникационную технику, оборудование и программное обеспечение для видеоконференцсвязи. Компания также будет выполнять все необходимые пусконаладочные работы.

«Сегодня МЧС России реализует программу технического переоснащения до 2030 г., и мы готовы обеспечить министерство высокотехнологичной продукцией, уровень которой соответствует мировым стандартам. Использование отечественных решений позволит обеспечить технологическую независимость ключевых аспектов работы ведомства, а также стимулировать развитие российских предприятий-производителей», – сказал генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

В рамках будущих контрактов планируется поставка продуктов и решений, выпускаемых на предприятиях холдинга. В частности – телекоммуникационного оборудования и средств радиосвязи концерна «Созвездие», мобильных узлов радиосвязи производства «Рязанского радиозавода», шифровальной аппаратуры и видеоконференцсвязи концерна «Автоматика».