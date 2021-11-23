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«Крок» создала цифровую среду в офисе ИТ-подразделения Райффайзенбанка в Омске

ИТ-компания «Крок» создала условия для работы и обучения сотрудников и обеспечила беспроводную передачу данных в Raiffeisen TechCenter – офисе ИТ-подразделения Райффайзенбанка в Омске. Raiffeisen TechCenter пополнил портфолио мультимедийных проектов «Крок» для крупных банков.

Одна из особенностей офиса Raiffeisen TechCenter – отсутствие проводных подключений на рабочих местах. Чтобы сотрудники могли подключиться к корпоративным сервисам в любом месте, «Крок» развернула Wi-Fi-сеть высокой плотности. Суммарная площадь покрытия составила 4,3 тыс. кв. м. Доступ к корпоративным ресурсам с гарантированным качеством обслуживания через Wi-Fi-сеть могут получать одновременно до 600 человек. Высокую скорость соединения обеспечивает беспроводной стандарт Wi-Fi 6. Особое внимание специалисты «Крок» уделили расположению точек доступа в здании, чтобы сотрудники и гости офиса могли перемещаться по нему без разрыва подключения к сети.

«Для Agile-команд важна гибкость офисного пространства. Поэтому мы остановились на решениях, которые позволят сотрудникам Raiffeisen TechCenter чувствовать себя максимально комфортно и продуктивно работать в любом месте офиса», – сказал Дмитрий Черненко, ИТ-менеджер проекта Райффайзенбанка.

Также специалисты «Крок» создали современную мультимедийную инфраструктуру для нескольких рабочих пространств Raiffeisen TechCenter. Одно из них – мониторинговый центр. В нем установлена видеостена из LED-панелей, на которую можно вывести данные сразу из нескольких источников. Это позволяет представлять информацию в наглядном виде и демонстрировать графики в высоком разрешении.

Для проведения мероприятий в офисе Raiffeisen TechCenter создан трансформируемый конференц-зал. Зал легко подстраивается под потребности ИТ-хаба: при необходимости он может быть превращен в две или три отдельные переговорные комнаты. В случае, если задействовано все пространство конференц-зала, вывести презентацию можно на большую видеостену. В ситуациях, когда зал разделен на отсеки, контент транслируется с помощью дополнительных видеопанелей.

Эффективно проводить мероприятия в онлайн- и гибридном формате позволят сразу несколько решений, предложенных «Крок». Так, в конференц-зале есть система звукоусиления, предусмотрено автонаведение камеры на спикера. Оборудование для видео-конференц-связи интегрировано с корпоративной платформой для онлайн-встреч. Есть возможность записи мероприятий и трансляции их в YouTube.

Вся мультимедийная система конференц-зала управляется с единого пульта. Для удобства пользователей предусмотрены планшеты – с их помощью легко управлять оборудованием, когда зал разделен на сегменты.

«В этом году мы реализовали множество проектов по модернизации офисных помещений банков. В данном случае задача была создать комфортное и гибкое пространство для ИТ-подразделения банка. Этого нам удалось добиться с помощью высокоскоростного беспроводного подключения, а также набора удобных мультимедийных средств, которые позволяют эффективно проводить встречи, в том числе с учетом гибридных моделей работы. Преимущество «Крок» при решении таких задач – наличие огромной инженерной экспертизы и мультивендорный подход, позволяющий подобрать решение, которое будет оптимально для конкретного замысла и задачи заказчика», – отметил Александр Филиппов, директор по развитию бизнеса с коммерческими банками ИТ-компании «Крок».

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