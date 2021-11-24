Онлайн-кинотеатр Ivi изменил организационную структуру и усилил команду топ-менеджеров

В команде онлайн-кинотеатра Ivi произошли структурные изменения. Исполнительным директором компании стал Юрий Смагаринский. Он находится в прямом подчинении генеральному директору Олегу Туманову. Смагаринский консолидирует под собой управление доходной частью бизнеса и привлечение аудитории.

В роли исполнительного директора Юрий Смагаринский будет отвечать за направления рекламного и подписочного бизнесов, маркетинга, развития партнерского и международного направлений.

Директором по пользовательскому опыту и удержанию пользователей стала Александра Ефимовская в прямом подчинении генеральному директору. В своей новой роли Александре предстоит обеспечить фокус компании на улучшении клиентского опыта и реализации инициатив, направленных на создание максимального комфорта для зрителей от пользования сервисом.

Генеральный директор Ivi Олег Туманов сказал: «Назначение Юрия Смагаринского на одну из ключевых позиций компании с формированием интегрированного фронт-офиса позволит объединить и усилить синергию всех коммерческих функций. При этом структура Александры Ефимовской даст нам позитивные изменения в работе с пользователями и улучшит клиентский опыт. Новые назначения обусловлены в первую очередь ростом нашего бизнеса, который требует трансформации структуры для более эффективного управления, а также текущей рыночной конъюнктурой. Наша сфера – одна из самых динамично развивающихся, мы живем в парадигме постоянной адаптации к изменениям, и я верю, что успеха здесь можно добиться только за счёт реализации собственной уникальной стратегии».

Исполнительный директор Ivi Юрий Смагаринский сказал: «Новая роль – это большой вызов для меня. Российский рынок онлайн медиасервисов стал в последние годы ареной бескомпромиссной конкуренции, в которой, соревнуясь с экосистемами и мировыми гигантами, нам предстоит преумножить количество клиентов, выбирающих Ivi как проводника в мир эмоций, которые дарят тысячи фильмов, сериалов и мультфильмов, доступные на нашем сервисе».

Юрий Смагаринский присоединился к Ivi в апреле 2020 г. в роли коммерческого директора. Отвечал за развитие дистрибуции и партнерств, международное развитие, курировал мобильное и детское направления компании. До этого занимал должность исполнительного вице-президента по продажам и клиентскому сервису и входил в состав правления компании «Вымпелком» (бренд «Билайн»). В «Билайне» проработал более 15 лет, руководил Центральным и Западным регионами компании, занимал ряд ключевых постов в продажах и маркетинге.

Александра Ефимовская работает в Ivi c 2019 г., отвечает за пользовательский опыт и CRM. Занимала руководящие посты в таких компаниях как МТС, «Эльдорадо», Home Credit. До Ivi проработала на позиции Head of Customer Experience в банке Home Credit в Китае (Home Credit China), где отвечала за создание и реализацию клиентоцентричной стратегии для многомиллионной базы клиентов на одном из самых крупных и быстрорастущих рынков группы Home Credit.