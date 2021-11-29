VK предоставит коммуникационные сервисы для типового автоматизированного рабочего места госслужащих

VK интегрирует цифровые сервисы в типовое автоматизированное рабочее место госслужащих. Проект будет реализован на базе коммуникационной платформы VK Teams. Пилотный запуск в Минцифры запланирован до конца 2021 г.

С запуском цифровых сервисов госслужащие получат удобный доступ к единому коммуникационному пространству. Оно включает мессенджер с функциональностью аудио- и видеозвонков, корпоративные почту и календарь с возможностью бронирования переговорных комнат и оборудования, централизованное файловое хранилище, информационно-новостной хаб, приложение для управления задачами и организационную структуру со статусом и контактами коллег.

В платформу можно включить дополнительные функции. Например, встроить сервисы самообслуживания, которые помогут автоматизировать различные задачи: планировать командировки, получать документы из бухгалтерии и многое другое. Это позволит сократить объем бумажного документооборота и быстрее решать рутинные вопросы.

Коммуникационные сервисы будут доступны на всех типах устройств — как на мобильных, так и на десктопах — за счет чего госслужащие смогут получить удаленный доступ к рабочим приложениям из любого места. Кроме того, переход ведомств на единое решение позволит повысить уровень информационной безопасности и снизить риски утечек.

«Автоматизированное рабочее место даст доступ нашим коллегам к современным и безопасным сервисам коммуникации, поможет повысить прозрачность рабочих процессов и вовлеченность сотрудников. В рамках стратегии импортозамещения мы делаем большой шаг к исключению из служебной коммуникации зарубежных публичных облачных сервисов, использование которых в настоящее время создает риски утечек и потери информации, в том числе, по причине отсутствия какого-либо SLA», — сказал Константин Гурзов, директор Департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры.

«VK Teams служит единой точкой доступа к самым необходимым в современной работе сервисам. Персональное и групповое общение, видеоконференцсвязь, взаимодействие с внутренними службами, единый доступ и простое управление файлами — решение полностью покрывает коммуникационные потребности сотрудников. Автоматизированное рабочее место, созданное на базе VK Teams, позволит повысить эффективность взаимодействия как внутри, так и между различными ведомствами. За счет размещения сервиса в облаке также удастся сократить затраты на установку и обновления», — отметил Павел Гонтарев, управляющий директор «VK цифровые технологии».

В рамках текущего проекта планируется подключить сервисы для федеральных органов исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии и государственных внебюджетных фондов, включенных в программу эксперимента в рамках постановления Правительства России от 28 августа 2019 г. №1114. Количество пользователей составит порядка 100 тыс. человек. В дальнейшем к решению смогут подключиться все госслужащие, включая региональные и муниципальные органы власти и учреждения. Это обеспечит одинаковый уровень доступности цифровых инструментов для чиновников из разных регионов и ведомств.