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Microsoft выпустила общедоступную версию Teams для малого бизнеса

Microsoft объявила о выходе общедоступной версии Microsoft Teams Essentials — первого отдельного предложения Microsoft Teams для малого бизнеса. Microsoft Teams Essentials — это недорогое профессиональное решение, которое дает возможность проводить собрания по сети, работать совместно, общаться и использовать офисные приложения в гибридной среде. Microsoft Teams Essentials обойдется всего в 288 руб. на пользователя в месяц, и это самая привлекательная на рынке цена за решение для проведения собраний и совместной работы.

«Мы знаем, насколько непростыми были для малого бизнеса последние 20 месяцев. Организациям пришлось проявить невероятную гибкость, чтобы адаптироваться к новым условиям, часто без нужных инструментов и технологий, — сказал Джаред Спатаро, корпоративный вице-президент Microsoft по решениям для современной рабочей среды. — Решение Microsoft Teams Essentials разработано с учетом уникальных потребностей этого сектора и призвано помочь компаниям вернуться на путь процветания в новую эпоху гибридной работы».

Microsoft Teams Essentials дает широкие возможности для профессиональной организации собраний и совместной работы. В их числе: собрания для любых групп длительностью до 30 часов; максимальное число участников собрания до 300 человек; 10 ГБ в облачном хранилище на каждого пользователя;

Кроме того, Microsoft Teams Essentials поддерживает как уже знакомые, так и новые возможности полезные для малого бизнеса.

Простая и удобная отправка приглашений, для которой требуется только электронный адрес. Если у пользователя нет Teams, ему не понадобится регистрироваться, входить в систему и устанавливать приложение, чтобы участвовать в собрании.

Помимо календаря Outlook, в эту версию интегрирован календарь Google, что еще больше облегчает планирование собраний в Microsoft Teams.

Профессиональные инструменты и функции для проведения собраний: зал ожидания, виртуальные фоны, режим «Вместе», автоматические скрытые субтитры и живые реакции.

История переписки в чатах позволяет не потерять контекст беседы и продолжить ее в любое время.

Новый шаблон группового чата для малого бизнеса помогает создать единый центр командной работы, где можно быстро запускать групповые проекты и проводить собрания с их участниками, назначать задания коллегам и получать обратную связь при помощи опросов.

По данным LinkedIn, количество открытых вакансий в малых и средних компаниях за последний год выросло на 81,9 % по сравнению с данными на 1 ноября 2020 г. В Microsoft считают, что малые компании как никогда раньше нуждаются в гибких решениях и технологиях, позволяющих нанимать удаленных сотрудников и переходить к новым стилям совместной работы — в синхронном или асинхронном режиме. Microsoft Teams Essentials дает малому бизнесу выгодные возможности для реализации проектов, сотрудничества и развития. Заказчики могут приобрести Microsoft Teams Essentials у партнеров со статусом Microsoft Cloud Partner или на веб-сайте Teams.

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