МИФИ и «Спутникс» начали испытания двигательной установки для малых спутников, которая поможет решить проблему космического мусора

Сотрудники лаборатории плазменных двигателей института «Лаплаз» НИЯУ МИФИ совместно с представителями компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group) начали испытания плазменной двигательной установки, пригодной для размещения на малых космических аппаратах. Оснащённые плазменными двигателями наноспутники могут самостоятельно удерживать свое положение на орбите и в конце своей жизни снизить высоту орбиты, сократив в 2-3 раза время до сгорания в верхних слоях атмосферы. Об этом CNews сообщили в Sitronics Group.

Плазменная двигательная установка, получившая название VERA (Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly), станет первой в стране и одной из первых в мире, пригодных для установки на космические аппараты массой не более 4 кг формата CubeSat 3U. Малые размеры и масса разработанных двигателей позволят создавать и поддерживать на орбите группировки из десятков наноспутников.

Испытания проходит полноценная двигательная установка, включающая в себя, помимо самого двигателя, компактные высоковольтные преобразователи, обеспечивающие питание двигателя от низковольтной бортовой сети спутника, а также электронную плату управления, принимающую цифровые команды и на их основе контролирующую все процессы внутри установки.

«Разработчики наноспутниковых группировок сталкиваются с проблемой отсутствия достаточно компактных двигательных установок, которые позволили бы спутникам занять и затем эффективно длительное время поддерживать необходимые позиции в орбитальной плоскости. С двигателем VERA эта проблема будет решена, что даст мощный толчок для развития недорогих спутниковых систем нового поколения», – сказал руководитель лаборатории плазменных и реактивных двигателей института «Лаплаз» НИЯУ МИФИ Игорь Егоров.

Сотрудники лаборатории плазменных двигателей института «Лаплаз» НИЯУ МИФИ совместно с представителями компании «Спутникс» начали испытания плазменной двигательной установки

Для отправки на околоземную орбиту компанией «Спутникс» готовятся два наноспутника формата CubeSat 3U, использующих двигательные установки данного типа. Спутники с новыми двигателями создаются и будут отправлены в космос в рамках программы Space PI, поддерживаемой Фондом содействия инновациям. Вывод спутников в космос предполагается в 2022 г., где и пройдут основные лётные испытания двигателя.

«Несмотря на малый размер, наноспутники могут решать множество задач, которые ранее решались только с помощью куда более крупных и дорогих аппаратов. Наноспутники могут заниматься дистанционным зондированием Земли (ДЗЗ), в том числе оперативным выявлением стихийных бедствий, собирать данные о перемещении морских и воздушных судов (AIS, ADS-B), поддерживать так называемый интернет вещей (IoT), обеспечивая связь с удалёнными автономными метеорологическими и океанографическими станциями по Северному морскому пути», – отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Ещё одна важная проблема, которую поможет решить новый плазменный двигатель – проблема космического мусора. Обычно наноспутники могут оставаться на орбите более десяти лет после завершения своей эксплуатации, прежде чем торможение о верхние слои атмосферы очистит от них околоземное пространство. Всё это время сохраняется угроза, что уже отработавший свой ресурс наноспутник столкнется с каким-нибудь действующим, возможно, пилотируемым, аппаратом. Но оснащённые двигателями наноспутники могут в конце своей жизни самостоятельно снизить высоту орбиты, тем самым в 2-3 раза сократив время до сгорания в верхних слоях атмосферы.

«Основные задачи космического эксперимента с двигателями – продемонстрировать высокий технологический уровень и надежность устройства, отработать маневрирование аппаратов на орбите, послужить важным элементом для будущих серий современных отечественных наноспутников и спутниковых группировок различного назначения, способных конкурировать на международном рынке», – сказал генеральный директор компании «Спутникс» Владислав Иваненко.