Beeline Uzbekistan ускоряет переход страны на «цифру»

Beeline Uzbekistan запустил в регионах страны более 1500 базовых станций. Только в Сурхандарьинской области жители 27 отдаленных населенных пунктов впервые получили доступ к современным цифровым услугам на базе мобильного интернета.

Планируя развитие инфраструктуры, Beeline Uzbekistan уделяет особое внимание отдаленным районам, включая их в единое мировое информационное пространство. Скоростной интернет 4G появляется далеко за пределами больших городов. Так, в Денауском, Ушорском и Узунском районах Сурхандарьинской области, где ранее отсутствовали мобильные сети, сейчас можно пользоваться не только голосовой связью, но и услугой передачи данных для просмотра новостей и видео, переписки в мессенджерах, обмена рабочей информацией. Уверенное покрытие обеспечено в 77% населенных пунктов этого региона.

В целом по стране наибольшее число базовых станций установлено в Ферганской, Андижанской, Наманганской, Ташкентской и Самаркандской областях, а также в столице Узбекистана. В результате цифрового развития интернет-трафик абонентов Beeline увеличился в 2021 г. во всех регионах. В сети 4G, на которую приходится до 80% всего объема data-трафика, этот рост составил 45%. Скорости мобильного доступа также выросли в 1,5 раза.

В 2021 г. абонентам компании стали доступны карты eSIM. Этот цифровой аналог привычных SIM нельзя сломать или потерять, а первое подключение карт нового типа для клиентов Beeline является бесплатным. Расширены возможности абонентов в сфере мобильных финансов. При поддержке АО «Ravnaq Bank» компания запустила виртуальную банковскую карту Beeline VISA. С ее помощью можно не выходя из дома совершать покупки в интернете или переводить деньги близким. Beeline Uzbekistan продолжает расширять сеть розничных салонов. В 2021 г. открыто две новые точки продаж и обслуживания.