Nexign завершила внедрение BSS для узбекского оператора Ucell

Nexign (входит в «ИКС Холдинг»), глобальный поставщик решений для трансформации телеком-операторов, объявила об успешном завершении проекта по замене системы поддержки бизнеса (BSS) для компании Ucell, одного из мобильных операторов Узбекистана.

На конец 2021 г. Ucell обслуживает более 7 млн абонентов. Сети 4G оператора покрывают около 75% крупных населенных пунктов в стране. Компания первой начала развертывание сети 5G в Узбекистане.

Nexign и Ucell объявили о заключении контракта в 2020 г. Существовавшему на тот момент BSS-решению оператора становилось всё труднее справляться с новыми задачами и растущей абонентской базой. Большое количество локальных доработок и закрытая архитектура биллинговой системы усложняли ее дальнейшее развитие и поддержку. Информация о клиентах содержалась в нескольких системах, которые приходилось постоянно синхронизировать между собой.

В результате компания Ucell приняла решение о смене BSS-платформы и выбрала в качестве нового поставщика Nexign.

Взамен устаревшего программного комплекса была внедрена система Nexign Converged BSS (Nexign CBSS). Решение обеспечило поддержку различных направлений бизнеса, технологий и способов оплаты на единой платформе. Внедрение Nexign CBSS поможет оператору увеличить прибыль и сократить время вывода на рынок новых продуктов.

Решение Nexign рассчитано на вдвое большие сетевые нагрузки, чем предыдущая BSS-система. Уже сейчас оно поддерживает сеть 5G, запущенную Ucell. Таким образом, новые мощности позволят Ucell расширять абонентскую базу и увеличивать число каналов передачи данных без риска выхода системы из строя. Телеком-оператор сможет быстро реагировать на изменение рыночного спроса и монетизировать сервисы.

«Несмотря на трудности, связанные с пандемией и необходимостью работать удаленно, проект реализован успешно. Nexign Converged BSS сократит объем задач технической службы оператора, ускорит запуск новых услуг компании Ucell и выведет пользовательский опыт ее клиентов на новый уровень», — сказал Игорь Горьков, генеральный директор Nexign.

«Благодаря решениям Nexign компания Ucell сможет упрочить свое лидерство на рынке, — отметил Денис Козлов, ИТ-директор Ucell. — Запуская новые услуги на базе Nexign Converged BSS, мы сможем не просто предлагать нашим абонентам более высокое качество связи, но и помочь им решать новые задачи, делая жизнь каждого пользователя проще и интереснее».