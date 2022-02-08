ВШЭ участвует в проекте спутникового мониторинга судоходства

Студенты Высшей школы экономики принимают участие в проекте российской спутниковой автоматической идентификационной системы (AIS) мониторинга судоходства. Она будет отслеживать и корректировать маршруты движения судов в том числе и в Арктике по Северному морскому пути. Технически проект базируется на отечественной платформе формата CubeSat 3U разработки компании «Спутникс» (входит в Sitronics Group).

В проекте задействован наноспутник стандартного размера 30х10х10 см. Его полезная нагрузка состоит из аппаратно-программного комплекса AIS, который принимает навигационные данные с судов. Далее собранная информация с космического аппарата передается на наземные станции и обрабатывается. Управление спутниками после запуска на орбиту будет осуществляться Центрами управления полетами НИУ ВШЭ и «Спутникс». Запуск спутниковой миссии состоится в течение 2022 г.

Ранее НИУ ВШЭ уже работала с космическими аппаратами. В настоящее время на орбите находятся функционирующие CubeSX-HSE и CubeSX-Sirius-HSE, запущенные в 2021 г. Для подготовки молодых специалистов в области космических технологий университет планирует открыть магистерскую программу «Информационные системы и технологии» с привлечением к преподаванию практиков и специалистов космической отрасли.

«Комплексный подход в области космических технологий может быть применен в различных образовательных программах МИЭМ НИУ ВШЭ. Развитие научно-исследовательской работы и проектной модели обучения в МИЭМ НИУ ВШЭ за счет получения заказов в области космических технологий от компаний-партнеров позволит участвовать проектным командам студентов в разработке систем и сервисов кооперационных космических миссий с различными или независимо реализуемыми задачами на базе космических аппаратов формата CubeSat», – сказал профессор НИУ ВШЭ Андрей Абрамешин.

«Проекты по созданию низкоорбитальных группировок малых спутников формата CubeSat решают широкий спектр задач, среди которых, космическая связь, исследование околоземного космического пространства, предотвращение стихийных бедствий и снижение ущерба от их последствий. Результатом партнерства с Высшей школой экономики может стать разработка и внедрение отечественной системы регулярного спутникового мониторинга, в том числе, мониторинга судоходства в Арктике. Мы рады, что наши решения в области космических технологий способствуют цифровой трансформации образования, у молодых ученых появляются новые возможности для открытий», – отметил генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко.

Космическая миссия реализована в рамках программы Space-PI при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям в рамках конкурса «Дежурный по планете».