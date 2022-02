Dell Technologies представила новые телекоммуникационные решения и услуги

Dell Technologies представила новые телекоммуникационные решения и услуги, чтобы поддержать открытую телекоммуникационную экосистему и помочь поставщикам услуг связи и провайдерам (CSP) ускорить переход к открытым облачным сетям.

При модернизации сетевой инфраструктуры и развертывании облачных сетей растущая открытая экосистема телекоммуникационной отрасли предоставляет операторам связи и провайдерам больший выбор технологий и партнеров. Операторам и провайдерам нужны различные технологии этой открытой экосистемы, чтобы эффективно работать вместе, предлагать дифференцированные граничные сервисы и снижать затраты. Компания Dell стремится упростить и ускорить развертывание современных сетей с помощью предложений Dell Telecom Cloud Foundation, Dell Open RAN Accelerator, а также новых телекоммуникационных решений и возможностей своих лабораторий.

«Поставщики услуг связи и провайдеры меняют методы построения и развертывания открытых сетей, закладывая таким образом основу, на которой они могут разрабатывать и предоставлять инновационные услуги, чтобы использовать самые передовые возможности, — отметил Деннис Хоффман (Dennis Hoffman), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Dell Technologies Telecom Systems Business. — Наш расширенный портфель телекоммуникационных решений предоставляет операторам скорость и простоту, необходимые им для быстрой модернизации своих сетей и монетизации новых услуг».

Dell Telecom Multi-Cloud Foundation — это готовое комплексное решение для современной сетевой инфраструктуры, которое помогает операторам связи быстрее, с меньшими затратами и сложностью создавать и развертывать открытые облачные сети. Telecom Multi-Cloud Foundation включает в себя аппаратное обеспечение Dell, программное обеспечение управления Dell Bare Metal Orchestrator и выбор интегрированных телекоммуникационных облачных программных платформ для поставщиков услуг связи, включая платформы Red Hat, VMware и Wind River.

Компания Dell добавила к своему программному обеспечению новые модули Dell Bare Metal Orchestrator, предоставляя операторам связи возможность развертывать весь базовый облачный стек и управлять им на протяжении всего жизненного цикла. После внедрения операторы получат для своей открытой аппаратной и программной среды масштабируемую облачную основу, охватывающую ядро, границу сети и сети RAN, с гибкими возможностями разработки и развертывания открытых сетевых функций и дифференцированных граничных сервисов. По оценкам ACG Research, у операторов связи, развертывающих в своих сетях Telecom Multi-Cloud Foundation, экономия эксплуатационных расходов может достигать 39%. Как выяснили аналитики ACG Research, что операторы связи также экономят время на подготовке серверов, обновлении программного обеспечения, интеграции и тестировании облачного стека.

Dell и Marvell совместно работают над новым оборудованием для ускорения развертывания сетей Open RAN. С внедрением виртуализированных и открытых архитектур и Open RAN сети 5G претерпевают трансформацию, которая обеспечивает в сетях RAN свойственную облаку масштабируемость. Существующие альтернативы — виртуализированные сети и сети Open RAN — ранее не обладали производительностью традиционных сетей, что ограничивало возможности операторов и провайдеров внедрять облачные технологии 5G.

Карта-ускоритель Dell Open RAN Accelerator Card, разработанная в сотрудничестве с Marvell, представляет собой новую встроенную карту обработки 5G Layer 1 для решений vRAN и Open RAN. Эта карта ускорителя с интерфейсом PCIe, предназначенная для серверов Dell PowerEdge и других серверов на базе архитектуры x86, привносит в экосистему Open RAN технологию процессоров Marvell Octeon Fusion и производительность ведущих современных радиосетей 5G. Операторы могут получить более производительные системы, которые снижают стоимость и энергопотребление. Это позволяет операторам по доступной цене масштабировать высокопроизводительные современные сети радиодоступа с открытой архитектурой.

«Компания Marvell рада сотрудничать с Dell Technologies для создания открытой виртуализированной архитектуры 5G RAN, которая обеспечивает расширенные функции и высокую производительность на основе нашего проверенного и оптимизированного для облачных вычислений процессора сетевых сервисов Octeon Fusion, — сказал Радж Сингх (Raj Singh), исполнительный вице-президент бизнес-подразделения процессоров компании Marvell. — Новая карта Dell Open RAN Accelerator Card — это ведущее в отрасли бескомпромиссное облачное встраиваемое решение для ускорения Open RAN L1».

«Мы рады видеть, что Dell Technologies и Marvell объединились для внедрения инноваций и создания технологий, которые расширят для операторов возможности платформы Open RAN и разнообразие выбора решений вендоров, — сказал Энди Данкин (Andy Dunkin), менеджер по развитию Open RAN RF и цифровых платформ компании Vodafone. — Карта Dell Open Ran Accelerator Card улучшит функциональность виртуализированных платформ Open RAN, и в результате операторы сетей, такие как Vodafone, получат возможности менее затратного и более эффективного перехода к Open RAN».

Dell продолжает расширять свою открытую партнерскую экосистему, дополняя ее новыми телекоммуникационными решениями для границы и ядра сетей.

Валидированная архитектура Dell Validated Design for Services Edge 1.2 объединяет граничные вычислительные ресурсы с частными беспроводными сетями, обеспечивая простоту развертывания, масштабируемость операций и возможности обеспечения безопасности, необходимые для большого количества граничных площадок. Для сбора и обработки данных в режиме, близком к реальному времени, предприятия могут размещать датчики и устройства на границе мобильных сетей и использовать их данные для получения информации, оптимизации операций и повышения производительности. Для быстрого развертывания корпоративных частных сетей 5G основанная на открытых стандартах архитектура теперь поддерживает Airspan 5G RAN.

Проверенная валидированная архитектура Dell Validated Design for the 5G Core with Oracle and VMware дает операторам связи возможность построить надежное, масштабируемое ядро 5G на базе стандартной отраслевой инфраструктуры более безопасным и надежным способом. Это решение может помочь сократить время, необходимое для проектирования, тестирования и интеграции сетевых компонентов от нескольких партнеров.

Компания Dell продолжает расширять свои телекоммуникационные услуги, чтобы обеспечить интеграцию партнерских разработок, ускорить развертывание и внедрение телекоммуникационных решений операторами связи. Операторы связи и провайдеры могут быстро ввести в эксплуатацию сетевую инфраструктуру с помощью Dell ProDeploy for NFVI. Этот сервис сочетает в себе заводскую интеграцию систем Dell и предлагает варианты развертывания в полевых условиях для гибкого построения оптимальной инфраструктуры NFV, характерной для сети каждого заказчика. Сервис объединяет вычислительные, сетевые и телекоммуникационные облачные программные платформы, помогая операторам и провайдерам развертывать рабочие нагрузки быстрее и в нужном масштабе, экономя при этом время и деньги. Проверенные процессы Dell позволяют сократить время развертывания инфраструктуры с помощью услуг ProDeploy на 68%.

Платформа интеграции решений Dell Open Telecom Ecosystem Lab Solution Integration Platform помогает операторам и партнерам безопасно подключать свои лабораторные ресурсы к лабораториям и инфраструктуре Dell для более быстрой разработки и вывода на рынок решений 5G и граничных телекоммуникационных услуг. Лаборатории связаны между собой для создания мини-открытой экосистемы. Платформа интеграции решений использует новейшие методы DevOps,что позволяет проводить тесты быстрее, чем это делалось бы вручную. Это дает возможность быстрее, с меньшими рисками и затратами выводить услуги на рынок. Операторы, провайдеры и партнеры могут использовать новую платформу для проведения комплексного тестирования и текущего управления жизненным циклом граничных сервисов и приложений в сетях Open RAN и 5G.