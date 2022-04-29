В сети супермаркетов «Кировский» устанавливают решения для самообслуживания CSI

Группа компаний «Кировский» устанавливает в своих магазинах станции оплаты для самостоятельных покупок. Ритейлер решает несколько задач — снижает нагрузку на кассовый персонал, сокращает расходы магазинов на ФОТ, предлагает покупателям новый формат оплаты покупок. Загрузка новых устройств уже подтвердила его востребованность у покупателей, а покупка в среднем занимает 1,5 минуты. К концу года общее количество станций оплаты CSI K в магазинах сети «Кировский» достигнет 50.

ГК «Кировский» — это 172 супермаркета в Екатеринбурге и Свердловской области, успешно работает на рынке почти 35 лет. В магазинах в среднем по 4-5 классических касс. Кассиры работают в системе Set Retail.

Решения для самообслуживания ритейлер тестировал с 2019 г. Одним из вариантов было предложение от местного интегратора. «Кировский» интегрировал его со своей товароучетной системой, установил несколько касс для пилотного проекта. Показатели по чекам были хорошими, но поддержка интеграции софта требовала много ресурсов ИТ-отдела. В 2020 г. на рынке появились станции оплаты CSI K компании CSI — вендора Set Retail. Устройства работают в экосистеме продуктов Set и не требовали от ритейлера дополнительной интеграции. После пилотного проекта с CSI K «Кировский» перешёл к тиражу на этом оборудовании.

Константин Чудинов, ИТ-директор сети супермаркетов «Кировский», сказал: «Решающим фактором в расширении парка КСО для нас является мнение практиков — руководителей магазинов, а они довольны работой КСО. Мы опираемся также на аналитику — по покупателям, по доле чеков и типу платежей, по загрузке новых касс. В основном самообслуживание выбирают покупатели с 3-4 товарами в корзине, это целевая аудитория. Как и на обычной кассе, на CSI K можно применить карту лояльности «Кировский», она даёт скидку до 5%. Самообслуживание доступно уже в 16 магазинах, продолжаем тираж».

Новые станции оплаты в магазинах ритейлер подключает самостоятельно. Сквозное программное решение на всех видах касс снизило временные и денежные затраты ИТ-департамента.