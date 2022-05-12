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Телеком Ритейл
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Оплачивать покупки по-прежнему можно с мобильного счета «билайна»

«билайна» напоминает, что клиенты оператора могут использовать свой мобильный счет для оплаты покупок в приложениях App Store и AppGallery. Кроме того, с баланса «билайна» можно оплачивать услуги сотовой связи, совершать переводы на баланс других абонентов, а также пополнять банковские карты. Клиентам «билайна» доступна оплата услуг цифрового ТВ и интернет-провайдеров, покупок в онлайн-играх, парковок, платежи внутри социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также можно поддерживать различные благотворительные фонды, включая WorldVita, «Алеша», «Помоги спасти жизнь» и «Помогать легко».

Подробнее о том, как клиенты оператора могут пользоваться мобильным счетом.

Покупки в магазинах Apple AppStore и Huawei AppGallery

Оплата таких покупок производится без комиссии. Абоненту следует выбрать в настройках смартфона способ оплаты с мобильного счета, далее все списания происходят без каких либо дополнительных действий.

Оплата ТВ, услуг интернет-провайдера («Триколор», «Телекарта», билайн ТВ, NetByNet и др.), онлайн-игры (Игры Mail.ru и др.)

Для совершения подобных операций необходимо на сайте или в приложении партнеров выбрать опцию оплаты с мобильного счета, ввести свой номер телефона и нажать кнопку «Оплатить». Абоненту приходит SMS с суммой покупки, размером комиссии и общей суммой списания с просьбой подтвердить платеж, отправив в ответном сообщении «1». После осуществляется покупка, а клиент получает SMS с подтверждением.

Транспорт и городские парковки

Здесь нужно будет повторить те же шаги, как в инструкции выше. Оплата парковок доступна в 18 городах России, включая Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Воронеж, Тулу, Рязань и Ростов-на-Дону, где комиссия за совершение операции равна нулю.

Денежные переводы: пополнение банковских карт

Пополнить банковскую карту с мобильного счета можно в мобильном приложении, на сайте «билайна» или при помощи SMS.

Соцсети («Одноклассники», «ВКонтакте» и др.)

Также доступна покупка внутренней валюты соцсетей за рубли (например, голоса ВКонтакте или ОКи). Необходимо зайти через браузер в «Одноклассники» или ВКонтакте, выбрать способ оплаты с мобильного счета, ввести свой номер, получить код, который нужно будет ввести в специальное поле на странице в браузере. По итогу операции абонент получает финальное SMS о списании.

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