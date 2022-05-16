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В «Ростелекоме» назначен вице-президент по маркетингу

С 16 мая 2022 г. пост вице-президента по маркетингу «Ростелекома» займет Ольга Свечникова. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Свечникова будет отвечать за реализацию маркетинговой стратегии компании, а также займется укреплением позиций бренда провайдера и продвижением на рынок новых цифровых продуктов «Ростелекома». Кроме того, в сферу ответственности Свечниковой войдет маркетинговая и коммуникационная стратегия компании Tele2, где она будет работать в должности директора по маркетингу.

Ольга Свечникова закончила Московский политехнический университет и начинала карьеру в сфере маркетинга в качестве бренд-менеджера компании Procter & Gamble. Она обладает более чем 25-летним опытом работы в маркетинге и категорийном менеджменте в ведущих FMCG-компаниях. До прихода в «Ростелеком» Свечникова возглавляла региональное подразделение международной компании Paulig, была операционным директором рекламного агентства DDB Russia. Также она занимала руководящие позиции в компаниях PepsiCo, Oriflame, «Вимм-Билль-Данн» и Coca-Cola.

Инна Походня, возглавлявшая маркетинговую функцию ранее, покинула компанию.

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