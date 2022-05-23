«билайн» и студенты СПбГУТ подготовили сеть в центре Петербурга к летним нагрузкам

В преддверии летнего сезона «билайн» увеличивает ёмкость сети 4G в городе, чтобы обеспечить туристов и отдыхающих качественной связью. В этом году к команде оператора присоединились студенты Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.

Базовые станции 4G/LTE, позволяющие улучшить доступность и скорость сети для абонентов, были размещены на плавучих пристанях у Дворцовой и Английской набережных. Установленные базовые станции отличаются небольшими размерами, но при этом позволяют значительно увеличить ёмкость покрытия сети в одной из самых посещаемых городских локаций. Таким образом оператор готовит сеть к туристическому сезону и массовым мероприятиям, количество участников которых может порой достигать 1,5 млн. человек, как, например, на празднике выпускников «Алые паруса».

Технические специалисты провели монтаж базовых станций совместно со студентами 4-го курса факультета радиотехнологий связи СПбГУТ. Студенты смогли присоединиться к работе команды билайн благодаря соглашению, заключённому между вузом и мобильным оператором. В частности, соглашение даёт возможность реализовывать совместные проекты в области образования и науки, заниматься организацией студенческой практики и стажировок.

Студенты, принявшие участие в подготовке сети к лету, пишут совместную дипломную работу. Полученный опыт в подключении современного телеком-оборудования поможет им в подготовке её практической части.

«билайн реализует проекты по улучшению качества покрытия в Петербурге круглый год. Но пик активности приходится на летний сезон, когда число туристов и массовых мероприятий резко вырастает. Размещение оборудования на набережных — только часть большой работы. Мы очень рады тому, что в этом году нам помогают молодые специалисты СПбГУТ — одного из ключевых вузов отрасли связи в России. Мы рассчитываем, что сотрудничество с СПбГУТ позволит подготовить кадровый резерв для нашего технического блока в регионе. Ведь именно в Петербурге находится целый ряд центров технических компетенций билайна, из которых обеспечивается развитие, контроль качества и эксплуатация сети по всей стране», — комментирует Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике «ВымпелКома» (бренд «билайн»).

«Университет телекоммуникаций активно сотрудничает с компанией билайн, реализуя целый ряд образовательных и технологических проектов. Мы готовим специалистов, готовых присоединиться к профессиональным командам мобильного оператора, а для компании это новые кадры, обладающие необходимыми знаниями, навыками и компетенциями. В преддверии лета студенты факультета радиотехнологий связи уверенно показали себя в процессе монтажа новых базовых станций. А значит, связь для туристов и горожан в Петербурге будет еще более надежной, быстрой и доступной!» — говорит Георгий Машков, исполняющий обязанности ректора СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.