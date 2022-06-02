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«Росэлектроника» поставит в Казахстан оборудование для радиовещания

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставит в Республику Казахстан оборудование для обеспечения вещания новой казахстанской радиостанции. За счет применения современной элементной базы, модульной структуры и новых технических решений устройства обладают повышенной надежностью и отказоустойчивостью, отмечают в «Росэлектронике».

Передатчики высоких частот серии «Феникс» обеспечивают стереофоническое или монофоническое радиовещание. В оборудовании используются алгоритмы цифровой обработки сигналов и прямого цифрового синтеза.

Договор на поставку продукции заключило «Самарское инновационное предприятие радиосистем» («СИП РС», входит в «Росэлектронику»). Это первый внешнеэкономический договор предприятия.

«В отличие от других передатчиков, представленных на российском рынке – как отечественных, так и зарубежных – наши изделия уже в базовой комплектации оборудованы расширенным набором функциональных возможностей. В частности, одно из преимуществ наших изделий – это возможность подключения резервного хранилища на случай пропадания сигнала основной программы. Набор функций «Феникса» позволяет оператору быстро организовать высококачественное вещание без применения дополнительного дорогостоящего оборудования», – сказал генеральный директор СИП РС Александр Бузов.

Передатчики серии «Феникс» применяются в государственных и коммерческих радиовещательных компаниях для трансляции музыкального, рекламного и информационного контента.

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