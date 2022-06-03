МТС: жители Новосибирска стали в полтора раза чаще подключать спутниковое телевидение

МТС зафиксировала рост спроса на спутниковое ТВ в Новосибирске: рост количества подключений в мае составил 50% относительно апрельских показателей. Каждый второй пользователь подключал спутник в пакете с онлайн-кинотеатром и мобильным интернетом.

Больше всего «красных тарелок», подключенных к конвергенту, «приземлилось» на крышах домов в Колыванском и Мошковском районах, в населенных пунктах Обского побережья в Ордынском районе. Много новых «тарелок» появилось в коттеджах и СНТ Новосибирского района, а также в пригородах, где оборудование приобретают как второй или третий экраны для загородного дома и квартир, даже если есть альтернатива в виде кабельного ТВ.

«Мы считаем, что на увеличение спроса повлияли ранняя и теплая весна, а также актуальный в нынешних условиях запрос на летний отдых в пределах региона. В связи с этим вопрос разнообразного досуга на даче и в загородных локациях выходит на первый план. Поэтому новосибирцы предпочли подключать тарифы СТВ с пакетами цифровых услуг. «Дачные» тарифы включают все актуальные для отдыхающего горожанина услуги: спутниковое ТВ, онлайн-кинотеатр и мобильный интернет. Годовая экономия за счет пакетного пользования составляет в среднем 8-10 тыс. руб. Жители региона ощутимо повысили спрос на СТВ и в целом на «дачную экосистему», – отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.