CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Техника
|

Товары и услуги от «билайна» появились на Wildberries

«билайн» заключил соглашение с Wildberries. Для покупателей маркетплейса доступны товары и услуги, представленные в интернет-магазине «билайна», включая новинки среди смартфонов, а также аксессуары.

«билайн» стал первым среди крупных российских операторов связи, кто открыл свой магазин с электроникой на Wildberries.

Среди товаров, которыми пополнился каталог Wildberries, смартфоны известных брендов: Xiaomi, Samsung, Nokia, ZTE, Apple и так далее.

Это уже не первый маркетплейс, где представлен «билайн». Так, товары и услуги, представленные в интернет-магазине оператора, уже есть и в других онлайн-ритейлерах.

Вадим Деревцов, руководитель по развитию платформ электронной коммерции:«Выход на Wildberries — серьезный шаг к укреплению позиций билайна в сфере интернет-торговли. Предполагаем, что партнерство с крупнейшим в России маркетплейсом откроет для наших клиентов новые возможности по приобретению товаров билайна через Wildberries».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Введены санкции против основателя «Яндекса», главы Роскомнадзора и «Воентелекома»

Телефонные мошенники «переобулись» и стали представляться сотрудниками операторов связи. Алгоритм

Обзор ClickHouse — СУБД для онлайн-аналитики

Телефонным спамерам пришел конец. Запущена всероссийская система блокировки назойливых абонентов

Меньше недели остается до «CNews Forum Кейсы 2022» с участием главы Минцифры Максута Шадаева

Силовики и коллекторы получат доступ к персональным данным россиян по номерам их мобильников

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие оптические микроскопы для детей: выбор ZOOM

Как узнать, что ваши пароли украли, и что с этим делать: советы ZOOM

Как настроить Wi-Fi на даче: лучшие 4G-роутеры в 2022 году

Показать еще

Наука

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов
Показать еще