Билайн разработал «виртуального консультанта» на основе искусственного интеллекта

Специалисты компании «Вымпелком» разработали виртуального консультанта, который при помощи алгоритмов искусственного интеллекта может давать рекомендации на основе предпочтений клиента и помогать бизнесу увеличивать выручку от продаж, сообщил директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «билайн» Константин Романов.

«Виртуальный консультант» — это, в первую очередь, способ стереть грань между офлайн и онлайн ритейлом, благодаря которому клиент может подобрать для себя товар в игровой форме, не прибегая к общению с сотрудниками магазина. Наш консультант умеет общаться с клиентом на естественном языке для определения его предпочтений, задавать уточняющие вопросы, а также создавать подборки под конкретный повод или настроение», — сказал Романов.

По его словам, для офлайн ритейла решение «билайна» позволит компенсировать недостаточный штат консультантов и разнообразить пользовательский опыт. Кроме того, сотрудники зачастую делают рекомендации по своим ощущениям, а не по принятым стандартам, а «виртуальный консультант» может давать рекомендации товара в соответствии с проходящими акциями компаниями, тем самым повышать средний чек на основную линейку продукции и сопутствующие товары.

Клиентский путь в офлайне прост: покупатель приходит в магазин, сканирует QR-код на стеллаже с товарами, пишет «виртуальному консультанту» свой запрос и получает топ товаров по своим предпочтениям, которые есть в этом магазине.

«Для онлайн-магазинов зачастую присуща «сухость» веб сайта или мобильного приложения. «Виртуальный консультант» поможет решить эту проблему и позволит придать легкость в общении с клиентами онлайн. Более того, модель «консультант» отрабатывает даже самые сложные запросы, с которыми не справляются поисковики на сайтах магазинов. К примеру, консультант легко справляется с ошибками в обращении, а также может отфильтровать выдачу по определенной ценовой категории и стране производителю», — уточнил Романов.

В настоящее время решение пилотируется в нескольких сетевых гипермаркетах России.