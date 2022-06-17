CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура ИТ в госсекторе
|

Курс на цифровизацию региона: «Ростелеком» заключил соглашение с Краснодарским краем

«Ростелеком» и администрация Краснодарского края заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи на документе поставили президент компании Михаил Осеевский и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время двусторонней встречи на Петербургском международном экономическом форуме. Согласно документу компания направит собственные инвестиции на строительство телекоммуникационной инфраструктуры и расширение мультисервисной сети связи в крае. В рамках соглашения «Ростелеком» намерен продолжить развитие телемедицины, модернизацию и строительство аппаратно-программных комплексов различного назначения и систем экстренного оповещения населения, а также решение других задач по цифровизации, стоящих перед регионом. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«”Ростелеком” – давний партнер Краснодарского края. В рамках нашего соглашения уже четыре года мы вместе работаем над развитием инфраструктуры связи в регионе. Уверен, сегодняшнее дополнительное соглашение позволит нам продолжить плодотворное сотрудничество. Сейчас к высокоскоростному доступу в интернет подключены более 90% населенных пунктов края. В то же время в четырех он полностью отсутствует. А ведь от этого напрямую зависит качество жизни, безопасность и оказание государственных услуг для жителей. Мы заинтересованы в строительстве новых линий связи при участии “Ростелекома”», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В рамках соглашения на ближайшие три года запланировано строительство оптических сетей доступа для 100 тыс. домохозяйств в крае. В рамках устранения цифрового неравенства в удаленных малонаселенных пунктах будет проложено около 100 км волоконно-оптических линий связи к базовым станциям в 13 станицах и селах. «Ростелеком» создаст современную телеком-инфраструктуру для целого ряда государственных и муниципальных организаций. Эти и другие проекты, заложенные в соглашении, позволят повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг и сервисов.

«У “Ростелекома” накоплен серьезный опыт реализации масштабных проектов в сфере цифровизации территорий по всей стране. С 2015 г. наша компания реализует комплексные решения для создания и развития цифровых регионов и умных городов. Мы предлагаем эффективные отечественные сервисы для обеспечения безопасности и повышения качества жизни граждан, разрабатываем смарт-решения для роста эффективности городского хозяйства и интеллектуальных транспортных систем, помогаем повышать продуктивность крупных компаний, малого и среднего бизнеса. В условиях текущей экономической ситуации держать в фокусе цифровую трансформацию особенно актуально», — отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

«Ростелеком» уже завершил ряд масштабных проектов по цифровизации Краснодарского края. Компания объявила Новороссийск первым умным городом на Черноморском побережье, создала цифровые двойники Анапы и Сочи на базе геоинформационной платформы РусГИС. Во всех 134 государственных учреждениях здравоохранения края внедрена лабораторная информационная система, которая регистрирует и обрабатывает в электронном виде данные медицинских анализов. В 70 населенных пунктах построены базовые станции для обеспечения доступа к мобильному интернету и услугам связи. В девяти городах и одной станице модернизировано уличное освещение и установлены умные энергосберегающие светильники. В 12 муниципальных образованиях построена или модернизирована региональная система оповещения о чрезвычайных ситуациях. Около 200 многоквартирных жилых домов региона подключены к экосистеме умных сервисов, включающей умные домофоны с функцией распознавания лиц, умные шлагбаумы и видеокамеры. В Краснодаре работают три криптокабины, которые ускоряют получение биометрического загранпаспорта. В ближайшем будущем будут установлены еще 15 таких же программно-технических комплексов. Эти и другие проекты являются базой для дальнейшей цифровизации Краснодарского края и трансформации его в цифровой регион.

***

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2022

Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов

Cisco окончательно уходит из России. Но перед этим ей нужно вывезти из страны гору «железа»

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о ходе цифровизации России в новых условиях

Сотрудница «Ростелекома» отсудила без малого миллион за незаконное увольнение

Российские ученые согласовывают с ФСБ суперзащищенную квантовую сеть для массового использования

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Бюджетные телевизоры: что можно купить за 20 000 рублей в 2022 году

Показать еще

Наука

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой
Показать еще