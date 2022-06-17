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На территории около Гуковской ВЭС появился скоростной мобильный интернет МТС

МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью малонаселенный хутор Ясный Красносулинского района, рядом с которым расположена входящая в крупнейший в России ветроэнергетический кластер Гуковская ВЭС.

Новая базовая станция стандарта LTE позволит как жителям хутора Ясный и других близлежащих малонаселённых пунктов, так и сотрудникам Гуковской ВЭС полноценно пользоваться современными цифровыми сервисами. Благодаря мобильной связи специалисты по обслуживанию ветрогенераторов смогут использовать умные каски, применять удаленный контроль за биометрическими показателями и местоположением производственного персонала при выполнении работ на электроустановках.

Кроме этого с помощью скоростного мобильного интернета диспетчеры из Центра управления сетями «Россети Юг» смогут управлять коммутационным оборудованием цифровой электроподстанции «Заря», через которую осуществляются поставки электроэнергии от 26 ветроэлектрических установок до конечных потребителей.

«Доступ к высокоскоростному интернету открывает большие возможности как для простых жителей, так и для промышленных потребителей. К примеру, это дает возможность ветропаркам вести телеметрический учёт и осуществлять управление в онлайн-режиме. Автоматизированная система на основе полученной информации координирует работу лопастей, исходя из скорости и направления ветра, анализирует производственные процессы, оптимизирует их. А также снижает роль человеческого фактора при сборе фактических данных», — сказал директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

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