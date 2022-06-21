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«билайн» запустил мультиплеерную игру «Камень-ножницы-бумага»

«билайн» запустил мультиплеерное соревнование, игру «Камень-ножницы-бумага», которая доступна как в мобильном приложении «билайна», так и на сайте оператора в браузере.

Каждый день игрокам доступно определенное количество попыток. За победу или занятие определенного места в раунде игрок получает очки рейтинга, виртуальные коллекционные предметы и призы от партнеров.

Получить призы можно по результатам каждой игры, а также за набор определенного количества очков рейтинга или сбора полного набора коллекционных предметов.

В числе призов:


  • Промокоды на скидки от 500 до 100 000 рублей на покупки в интернет-магазине «билайна»;
  • Бонусные рубли от 250 до 2500 на связь;
  • Промокоды от партнеров для скидок на товары или услуги.


Комментирует Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент «билайна» по розничному бизнесу: «Все любят мобильные игры, но с ними есть одна фундаментальная проблема: ты играешь в них, совершенствуешь навык, учишься побеждать, а взамен не получаешь ничего, кроме самого процесса игры. Наша игра «Камень-ножницы-бумага» исправляет эту несправедливость: в ней вы можете не только получать удовольствие от побед, но еще и выигрывать ценные призы. Согласитесь, так гораздо интереснее!»

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