МТС развернула сеть для интернета вещей в особой экономической зоне «Усть-Луга»

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске сети NB-IoT на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Усть-Луга» в Кингисеппском районе Ленинградской области. Сеть позволит эффективно автоматизировать производственные процессы предприятий ОЭЗ за счет внедрения решений на базе интернета вещей. Помимо этого, МТС обеспечила резидентов ОЭЗ высокоскоростным фиксированным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Развернутая сеть NB-IoT МТС позволит промышленным предприятиям подключать десятки тысяч энергоэффективных датчиков, счетчиков и устройств для мониторинга оборудования, и автоматизации производственных процессов. Кроме того, предприятиям будет доступна система контроля состояния устройств в сети интернета вещей (NB-IoT), которая позволяет удаленно контролировать работоспособность датчиков и счетчиков в труднодоступных локациях, например, на трубопроводах.

Также МТС обеспечила доступ к высокоскоростному фиксированному интернету на территории особой экономической зоны «Усть-Луга» на скорости до 10 Гбит/сек.

«Портово-промышленный комплекс в Усть-Луге – стратегически важный объект не только для экономики региона, но и в масштабах всей страны. Поэтому мы продолжаем инвестировать сотни миллионов рублей в телекоммуникационную сеть, которая станет инфраструктурной основой для внедрения цифровых сервисов на производственных предприятиях ОЭЗ. Помимо решений на базе интернета вещей мы уже сейчас готовы предложить производствам частные сети LTE, интеллектуальное видеонаблюдение и другие инновационные сервисы», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

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NB-IoT — энергоэффективная сеть связи для интернета вещей. Она позволяет устройствам работать до 10 лет без замены батареи, а также обладает улучшенной проникающей способностью, что обеспечивает устойчивый сигнал в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах. В отличие от других LPWAN сетей, NB-IoT работает в лицензируемом спектре частот по сетям сотовой связи, что гарантирует безопасность передачи данных. Дополнительно МТС применяет в архитектуре сети элемент SCEF (Service Capability Exposure Function), который позволяет передавать данные от IoT-устройства до платформы без использования IP-адресов, что повышает безопасность передаваемых данных.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Усть-Луга» создается на месте крупнейшего одноименного глубоководного порта Балтийского моря, который принимает крупнотоннажные суда. На территории ОЭЗ ведется строительство одно из крупнейших в мире газоперерабатывающих производств – завода по производству сжиженного природного газа и газохимического комплекса, где будут делать различные полимеры. Общий объем инвестиций в эти проекты составит 2,2 трлн руб. Новые производства обеспечат работой 5600 человек, а также позволят значительно увеличить объемы переработки газа и выпуска полиэтилена в России.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.