МТС прокачала мобильный интернет в главных туристических локациях Калининградской области

МТС модернизировала сеть в самых популярных туристических локациях Калининградской области – историческом районе Калининграда, вблизи Музея Мирового океана, в центре Зеленоградска, Светлогорска и Озерска. Благодаря проведенным работам средняя скорость мобильного интернета МТС увеличилась в 2,5 раза, и пользоваться любыми цифровыми сервисами смогут комфортно как местные жители, так и туристы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Компания установила дополнительное телеком-оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу при стабильно высоких нагрузках в разгар сезона летних отпусков в исторической части Калининграда, в наиболее популярных у туристов местах, таких как Музей Мирового океана и Центральный рынок Калининграда. Рост скоростей интернета ощутили также абоненты в индустриальной части города, в районе ул. Докука, на ул. Озерной, где в летний период особенно высока концентрация абитуриентов Калининградских ВУЗов, и в спальных районах Калининграда.

МТС также прокачала мобильный интернет в центральной части Зеленоградска, Светлогорска, Озерска, Нестерова. Высокоскоростной интернет теперь доступен отдыхающим города Советска, прогуливающимся в городском парке им. Якобсруэ, а также жителям коттеджных массивов в районе Липовой улицы. Скорости мобильного интернета увеличены в п. Взморье, г. Светлый, для жителей коттеджных и дачных поселков в Гурьевском районе рядом с Калининградом, для путешественников, прибывающих в Калининград по железной дороге и через аэропорт Храброво. А туристы, посещающие «Янтарный комбинат» в самом западном поселке России, благодаря мобильному интернету МТС, смогут делиться впечатлениями в соцсетях, размещать на своих страничках фотографии и видеоролики, вести прямые трансляции.

«Калининградская область несмотря ни на что, остается одним из самых популярных туристических направлений. По данным аналитики к нам приезжает более 1,5 млн туристов в год, в 2021 г. турпоток составил почти 2 млн человек. Поэтому мы уделяем особое внимание подготовке инфраструктуры к повышенным нагрузкам, ведь хороший интернет важен и туристам, и местным жителям. В конце прошлого года мы начали масштабную модернизацию сети в регионе и в первой половине года обновили значительную часть базовых станций. В ближайшее время мы планируем модернизировать оборудование и прокачать мобильный интернет на побережье», - отметила Анна Хлевтова, директор филиала МТС в Калининградской области.