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Основные решения с заседания ГКРЧ

В Минцифры России прошло заседание Государственной комиссии по радиочастотам, где был рассмотрен ряд важных вопросов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Развитие 5G

Минцифры России разработаны предложения по внесению изменений в таблицу распределения полос частот между радиослужбами России.

Так, необходимо обеспечить условия для преимущественного использования сетей 5G в стране. В связи с этим предлагается: передать частоты в миллиметровом диапазоне (24,25-27,5 ГГц), которые используются радиорелейными станциями, в пользу сетей пятого поколения; перевод диапазона 4 ГГц в «гражданский» поможет операторам упростить проведение необходимой экспертизы для сетей 5G и получить гарантии использования диапазона.

Когда инициативы вступят в силу?

Часть инициатив может вступить в силу с 2023 г. Они помогут улучшить скорость интернета и облегчат внедрение 5G в России.

Подобные изменения планируется осуществлять на базе отечественных базовых станций. Еще в сентябре 2021 г. Минцифры России приняло решение, что к 2023 г. на сети связи можно будет поставить только российские базовые станции. Предполагается, что в течение двух-трех лет будет организован массовый выпуск таких станций стандарта LTE, дальше планируется переходить к базовым станциям стандарта 5G.

Вещание аналогового телевидения в некоторых регионах продлят еще на год

Переход на цифровое вещание завершился в 2019 г., однако в некоторых субъектах продолжается вещание региональных и муниципальных каналов в аналоговом формате. Речь идет о каналах, которые не входят в первый и второй мультиплекс. Для того чтобы не выключать вещание и не доставлять гражданам, привыкшим их смотреть, неудобства, принято решение продлить срок вещания таких каналов еще на год.

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