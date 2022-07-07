«Первый бит» представил антенну Wi-Fi для складов, произведенную в России

Российская компания «Первый бит» представила направленную антенну для Wi-Fi-оборудования. Устройство специально создано для цифровизированных и автоматизированных складов и производств. Пока аналогов таких решений нет на отечественном рынке, утверждают в компании.

Особенностью промышленных и складских площадок являются большие открытые помещения с высокими потолками, что накладывает ограничения на использование точек доступа со встроенными или внешними всенаправленными антеннами – из-за особенности диаграммы направленности таких антенн невозможно добиться хорошего уровня сигнала на уровне пола.

Установленные на потолке антенны BIT-WiFi-DIR-510 обеспечивают высокий уровень сигнала Wi-Fi-сети на уровне пола, где обычно и находятся пользователи беспроводной сети. Они позволяют создавать «сотовое» радиопокрытие, которое снижает негативные факторы внутриканальной интерференции, оптимизирует роуминг и позволяет бизнес-критическим приложениям работать без перебоя (например, WMS, ERP, YMS, телеметрии, телефонии и т.д.).

Устройство разработано на базе российских комплектующих и комплектующих, доступных для российских пользователей. На отечественном рынке ранее использовались только импортные устройства, но из-за сегодняшней практической недоступности иностранных антенн подобных решений и вовсе не осталось внутри страны.

«Раньше для своих объектов мы покупали антенны из США, но сейчас ввести их в страну практически невозможно. С марта мы разработали прототип таких антенн и уже успешно протестировали в промышленных условиях. Наша антенна готова к серийному производству, и уже обсуждаются поставки на объекты наших заказчиков в России и странах СНГ», — сказал Алексей Елин, руководитель филиала «БИТ.Wi-Fi+AutoID» компании «Первый бит».

Обычно боковое излучение существенно повышает уровень шума: радиомодуль точки доступа передает и принимает радиосигналы из нежелательных направлений и помех.

У антенны «Первого бита» ровная диаграмма направленности. У неё нет паразитных лепестков, которые повышают уровень шума и создают неравномерное радиопокрытие. Это особенно важно на складах и заводах с большим количеством металла и переотражений.

Техническим заказчиком устройства выступило подразделение Wi-Fi-инфраструктуры компании «Первый бит» — эксперт в области беспроводных технологий и автоматической идентификации, который производит автоматизацию и цифровизацию бизнеса.

Компания планирует расширить линейку специальных антенн решением, специально созданным для покрытия между складскими рядами с более узкой зоной покрытия.