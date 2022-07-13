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«Мегафон» обеспечил связью LTE арт-парк Никола-Ленивец

«Мегафон» построил сетевую инфраструктуру в диапазоне LTE 1800 в самой многолюдной локации парка Никола-Ленивец в Калужской области – в районе проживания и отдыха туристов. Этот диапазон характеризуется высокими скоростями мобильного интернета и увеличенной дальностью сигнала, что позволяет охватить сетью 4G максимальные территории.

В результате проведенных работ высокоскоростной мобильный интернет стал доступен не только гостям арт-пространства, но и жителям деревни Кольцово, входящей в состав парка Никола-Ленивец. Высокие скорости интернета и надежное покрытие сети позволяют посетителям пользоваться VoLTE – одновременно разговаривать по телефону и серфить в интернете, а жителям деревни – учиться и работать удаленно.

«Все чаще наши абоненты выбирают не только привычный пляжный и эксурсионный отдых, но и нестандартные места и события для отпуска – тематические фестивали и музыкальные рейвы. Ежегодно количество пользователей в нашей сети на территории парка увеличивается почти на 15%, а это значит, что тысячи туристов с SIM-картами «Мегафона» в смартфонах являются активными дата-пользователями. Поэтому для комфорта наших абонентов мы расширяем возможности существующей сети и строим новые базовые станции не только в густонаселенных районах, но и в отдаленных деревнях и туристических локациях», – отметил директор «Мегафона» в Калуге Антон Павленко.

Никола-Ленивец – единственный парк в России, в котором расположенены более 100 знаковых арт-объектов лучших российских и зарубежных авторов. Ежегодно на его территории проходят масшабные фестивали электронной музыки и архитектуры, собирающие десятки тысяч участников. Аналитики «Мегафона» отметили, что основной поток посетителей ежегодно составляют любители ландшафного искусства из Москвы – на них приходится более 80% посещений. В активную пятерку ценителей также вошли представители из Санкт-Петербурга, Смоленска, Воронежа и Твери. Несмотря на дальние расстояния, полюбоваться инсталляциями приезжают туристы из Калмыкии, Якутии и Алтая.

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