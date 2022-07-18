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Идентифицировать кошелёк «Юmoney» теперь могут абоненты всех мобильных операторов «большой тройки»

Пользователи «Юmoney» получили возможность пройти полную идентификацию с помощью сервиса «Мобильный ID» оператора «Билайн». Услуга доступна гражданам России вне зависимости от модели телефона и тарифного плана. Идентификацию также можно пройти через МТС и «Мегафон».

После идентификации у пользователя «Юmoney» будут доступны мультивалютные карты и увеличенные лимиты на снятие денег и оплату покупок. Клиенты сервиса также могут пополнять кошелёк наличными, с банковских карт, через интернет-банки, делать переводы на банковские карты и счета, кошельки.

«Мобильный ID» делает процесс идентификации проще — от пользователя требуется только номер телефона. Сервис работает на мобильных устройствах со всеми операционными системами.

Активировать услугу у мобильного оператора не требуется — всё можно сделать на сайте или в мобильном приложении «Юmoney». Пользователю нужно указать активный номер телефона «Билайна», на который будет отправлено sim-push-уведомление для подтверждения передачи данных. Чтобы пользоваться сервисом, клиенту не придётся запоминать логины и пароли. Услуга платная — стоимость идентификации составляет 60 руб.

«Мобильный ID» обеспечивает высокий уровень безопасности. «Мобильный ID» принимает запросы только от тех сайтов и приложений, которые зарегистрированы на платформе оператора. Это сделано для того, чтобы исключить мошеннические операции.

Пользователям доступна также онлайн-идентификация с помощью «Сбер ID», «Мобильного ID» от МТС и «Мегафона». В офлайне получить идентифицированный статус кошелька можно в офисе «Юmoney», в салонах связи «Мегафона» и «Связного», по почте и через партнёров в других странах.

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