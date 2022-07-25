«Ростелеком» обеспечит связью легкоатлетический забег «Парижский полумарафон» в Челябинской области

Национальный провайдер «Ростелеком» построит телекоммуникационную инфраструктуру для масштабного легкоатлетического забега − «Парижского полумарафона». Знаковое для региона спортивное мероприятие состоится в этом году 20 августа 2022 г. в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области. Старт забега будет дан недалеко от вышки связи «Ростелекома», уменьшенной копии Эйфелевой башни в Париже. Мероприятие проводится при поддержке губернатора Челябинской области. «Ростелеком» – единственный телекоммуникационный партнер марафона. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области: «“Парижский полумарафон” уже в шестой раз проводится на Южном Урале. Легкоатлетический забег, так же как и башня связи, являются брендами нашего региона и точкой притяжения гостей и туристов. Событие объединяет любителей спорта не только Челябинской области и других регионов России, но и соседних стран. В этом году мероприятие соберет свыше 2000 человек».

Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «“Ростелеком” предоставит организаторам бесперебойный интернет и обеспечит телевизионную трансляцию полумарафона. Чтобы реализовать этот проект, специалисты связи построят оптический канал со скоростью подключения к интернету до 1 Гбит/с. Для организаторов и участников будут установлены точки доступа в Сеть по Wi-FI в зонах старта и финиша, у главной сцены, а также в местах торговли и питания. Беспроводной интернет будет работать в оргкомитете, пресс-центре и гардеробе спортсменов».

Специалисты «Ростелекома» уже начали строительство инфраструктуры к старту «Парижского полумарафона». Для организации канала связи вдоль беговой трассы установили 25 новых опор и протянули более 350 метров оптических линий.

***

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.