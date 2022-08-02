МТС представила умный замок с доступом через мобильное приложение

МТС объявила о запуске отечественного IoT-решения (IoT – интернет вещей) собственной разработки «Умный замок» для управления бесключевым доступом на охраняемых объектах. Решение представляет собой вандалоустойчивый замок со встроенным радиомодулем интернета вещей NB-IoT, который открывается и запирается дистанционно с мобильного приложения, через веб-интерфейс или звонком по телефону диспетчеру.

Система представляет собой три элемента, включающая непосредственно навесной замок на беспроводном стандарте мобильной связи интернета вещей NB-IoT, ИТ-платформу и мобильное приложение «NB-IoT Умный замок», а также пакет трафика. Замок открывается через мобильное приложение или удаленную команду от диспетчера и моментально отправляет тревожный сигнал при попытке взлома. Работа на стандарте NB-IoT обеспечивает энергоэффективность и надежность передачи сигнала, продолжительную автономную работу (не менее двух лет) и минимальные затраты на трафик передачи данных.

В мобильном приложении реализована функциональность для пользователя замка, который открывает замок без ключа. В веб-версии реализована функциональность для администратора и диспетчера, где можно просматривать все объекты с замками, а также выделять дополнительные роли для пользователей. Кроме того, там можно просматривать статистику по пользованию и событиям с замками и удаленной командой открывать и закрывать замок.

Устройство сделано из высокопрочной стали и имеет усиленную антенну, которая уверенно ловит и передает сотовый сигнал. Гаджет защищен по стандарту IP67 – выдерживает тридцатиминутное погружение в воду на глубину до одного метра, не боится сильных дождей и ливней, пыли и грязи. Замок уверенно работает в диапазоне температур от минус 40 градусов до плюс 80 градусов по Цельсию.

«Мы видим возрастающий интерес организаций и компаний с большим количеством распределенных объектов в обеспечении их безопасности и контроле посещения сотрудников и аутсорсеров. МТС первым из операторов разработал и начал внедрять комплексное IoT-решение для контроля и управления доступа на объекты, расположенные далеко друг от друга. Наша сеть стандарта NB-IoT, на которой работает система, доступна во всех регионах России. Важно, что это на 100% отечественный продукт, созданный внутри компании», — сказал руководитель центра развития сетей и решений на базе устройств интернета вещей МТС Андрей Плавич.

Потенциальными заказчиками могут быть электросбытовые организации, теплосети, водоканалы, гормосты, любые объекты ЖКХ, логистические и сельскохозяйственные компании, ритейл и др. Решение может предупреждать случаи воровства и контролировать режим посещения объекта.