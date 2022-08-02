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Развивать «Мегафон» в Сибири и на Дальнем Востоке будет новый топ-менеджер

Директором по региональному развитию «Мегафона» в Сибири и на Дальнем Востоке стал Вадим Зимин. Ключевая задача топ-менеджера – реализация коммерческой стратегии компании по непрерывному повышению эффективности бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В приоритете также укрепление рыночных позиций и технологического преимущества «Мегафона» в макрорегионе, совершенствование клиентского опыта для абонентов массового рынка и реализация инновационных цифровых проектов для корпоративного сегмента и госзаказчиков.

«Сибирь и Дальний Восток — значимые территории для “Мегафона”, где компания должна усиливать свои позиции как мобильного оператора №1. Наши амбиции здесь подкрепляются высокими показателями скорости мобильного интернета и покрытия сети, а также уровнем доверия абонентов. Эти преимущества необходимо развивать и дальше. Вадим отлично знает бизнес-подходы регионального рынка, уверен, что его умение выстраивать командное взаимодействие и системный подход к решению задач помогут по-новому взглянуть на существующие процессы и сделать их более эффективными», — прокомментировал назначение операционный директор «Мегафона» Олег Телюков.

Вадим Зимин окончил Институт государственного администрирования по направлению менеджмента. До 2018 г/ был управляющим Сибирским филиалом компании «Евросеть». Четыре года назад присоединился к команде «Мегафона» и возглавил розничную сеть оператора в Столичном макрорегионе. За это время компания вышла на первое место по объёму привлечения абонентов и товарообороту в регионе. Под руководством Вадима Зимина также запущены новые форматы розничной сети «Мегафона», в том числе Experience Store.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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