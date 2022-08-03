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От городов – до поселков и садов: связисты улучшили интернет на Среднем Урале

«Мегафон» модернизировал и установил новые 4G-базовые станции в 31 населенном пункте Свердловской области. География работ затронула как крупные города, так и небольшие поселки, где проживает от 60 человек и выше. В результате мероприятий более стабильный сигнал связи и быстрый мобильный интернет получили около 300 тыс. жителей Среднего Урала. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Техническая служба оператора с помощью BigData и специально разработанных систем искусственного интеллекта спрогнозировала рост голоса и трафика в Екатеринбурге в районе Московского тракта, Уктуса, Паркового, Компрессорного, Птицефабрики и в центре города. Здесь заранее была расширена емкость сети, что позволит скачивать больше данных при сохранении высокой скорости интернета.

Качество голоса и передачи данных усилили в Березовском, Богдановиче, Верхней Сысерти, Верхней Салде, Ивделе, Каменске-Уральском, Качканаре, Карпинске, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Полевском, Ревде, Серове, Сысерти и Талице.

Телеком-услуги также были улучшены почти для 40 тыс. жителей небольших населенных пунктов, где мобильная сеть зачастую становится единственным средством связи. Инфраструктурные работы были проведены в поселках Антоновский, Буланаш, Кедровка, Кармак, Палкинский, Прохладный, Таватуй, Шувакиш, селах Большое Трифоново, Кадниково и Николо-Павловское, деревне Приданниково, садах «Нива», «Уралец» и других локациях.

«Мы точечно определили места, где видим повышенный интерес к мобильному интернету – это и густонаселенные кварталы в крупных городах, и небольшие поселки с потенциалом на увеличение передачи данных. Там с начала года мы модернизировали и запустили более 50 базовых станций с поддержкой сети 4G, на которую сегодня приходится 90% трафика. Благодаря этому связь стала надежнее, а скорости мобильного интернета еще выше», – сказала директор Свердловского отделения «Мегафона» Инна Джур.

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