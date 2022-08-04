CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Телфин» создал интеграцию с ПО для сервисных центров LiveSklad

Российский телеком-провайдер «Телфин» создал интеграцию с программой для сервисных центров LiveSklad. Благодаря сотрудничеству удалось достичь полной автоматизации коммуникационных процессов с клиентами компании и повысить скорость обслуживания клиентов на треть.

LiveSklad — программа для автоматизации сервисных центров и мастерских. За семь лет работы на рынке LiveSklad выработала устоявшийся и стабильный функционал, способный быстро и качественно решать любые задачи бизнеса. LiveSklad объединяет системы учета клиентов и поставщиков, ведет склад и отслеживает заказы, дает полный контроль над бизнесом. Клиент через CRM-систему может вести учет заказов и остатков, сравнивать прайсы поставщиков и осуществлять закупки, рассчитывать заработную плату сотрудников и следить за финансовыми показателями. То есть осуществляется полный учет сервисного центра.

Интеграция виртуальной АТС от «Телфин» с LiveSklad осуществлена через функциональность открытого API. Благодаря бесшовному соединению сервисов во время коммуникации с клиентом в CRM-системе сразу отображается контакт клиента, его история покупок, вся необходимая информация по заказам. Благодаря интеграции все процессы сделки с каждым клиентом фиксируются в системе LiveSklad, для их анализа не нужно дополнительно переходить в личный кабинет «Телфин».

Интеграция с IP-телефонией «Телфин» позволяет руководителям бизнеса не только быстрее и удобнее анализировать историю операций по каждому клиенту, но и контролировать качество работы сотрудников удаленно. В программе фиксируются все действия менеджеров на рабочих телефонных линиях, есть возможность прослушивать звонки, ведется полный учет входящих и исходящих вызовов. Подобный автоматизированный учет рабочего времени и качественная оценка работы позволяют повысить операционную эффективность отделов на 50%.

«Взаимодействие сервисов «Телфин» с системой LiveSklad значительно упрощает многие рабочие процессы. Благодаря интеграции пользователи нашей CRM-системы быстрее реагируют на запросы заказчиков, а также повышают общую эффективность бизнеса. В сфере сервисного обслуживания зачастую именно скорость является одним из ключевых приоритетов развития», — сказал Виталий Новиков, сооснователь сервиса LiveSklad.

«Мы стараемся предоставлять качественные услуги телефонии для различных отраслей. Зачастую компании определенного сегмента используют привычные, ориентированные именно на свой рынок CRM-системы. В этом случае важно учитывать профильную специфику подобных решений и обеспечить максимально удобное и прозрачное соединение с телефонией. Качественно настроенный ИТ-функционал всегда дает преимущества малому бизнесу», — отметил Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Huawei закрыла онлайн-магазин в России

Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября

Российский рынок кибербезопасности бешено вырастет из-за санкций

США ввели санкции против «Сколково» и МФТИ

Операторов связи ждут новые расходы. В России строится новая система контроля за звонками

Кадровики «Мегафона» отказываются от SAP

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор Asus ExpertBook l1400cd: базовый ноутбук для бизнеса

Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям?

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Физики уверены, что обнаружили замену кремнию — это лучший в мире полупроводник

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет
Показать еще