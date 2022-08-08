Eltex начала серийный выпуск новых смарт ТВ-приставок

Eltex запустила серийное производство новых смарт ТВ-приставок на базе Android 11 – NV-730, NV-731, NV-730-WB, NV-731-WB. С помощью устройств корпоративные заказчики смогут реализовать для клиентов востребованные интерактивные услуги – IPTV высокой чёткости, OTT-сервисы, видео по запросу (VoD), онлайн-ресурсы и многое другое.

Устройства базируются на современном 4-ядерном процессоре S905Y4, общая производительность – 16560 DMIPS. У NV-731/731-WB – 1 ГБ оперативной памяти, NV-730/730-WB – 2 ГБ. Приставки оснащаются 8 ГБ встроенной памяти для установки приложений и игр. Для подключения накопителей есть два порта USB 2.0. Кроме локальных хранилищ, можно использовать сетевые по протоколам DLNA и SAMBA.

Для подключения приставки к телевизору или монитору используется интерфейс HDMI 2.1. Поддерживается воспроизведение видео в различных форматах, вплоть до UltraHD 4K60p с расширенным динамическим диапазоном HDR10+. Благодаря применению современных кодеков, включая H.265, меньше требование к пропускной способности сети при воспроизведении видео высокой чёткости.

Все приставки можно подключить к сети оператора через LAN-порт 10/100 Мбит/c. В моделях NV-730-WB и NV-731-WB есть возможность подключения к беспроводной сети с помощью двухдиапазонного модуля с поддержкой Wi-Fi 5 (IEE 802.11ac).

Также модели NV-730-WB и NV-731-WB имеют Bluetooth-модуль для подключения периферийных устройств и пульта с функцией голосового управления, который идёт в комплекте. Кроме того, всеми моделями можно управлять с помощью инфракрасного пульта.

Eltex предоставляет заказчикам возможности самостоятельной касто-мизации программного обеспечения приставок, управления процессами обновления прошивок и приложений, а также внедрения новых сервисов на сети заказчика. Используя инструменты, предлагаемые Eltex, можно организовать как выборочное обновление прошивки и приложений для отдельной приставки, так и обновление всех приставок, находящихся в сети или сегменте сети.

Необходимые для кастомизации программные инструменты предоставляются бесплатно и позволяют модифицировать прошивку для приставок путём исключения или добавления приложений, смены системных настроек и изменения элементов пользовательского интерфейса.