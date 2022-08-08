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Tele2 запустила контактный центр для MVNO

Tele2, российский оператор мобильной связи, создал центр обслуживания абонентов MVNO-партнеров. Решение реализовано на базе контактных центров Tele2 и позволяет организовать полный цикл обслуживания клиентов виртуальных операторов. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Новое решение поможет MVNO-операторам, которые работают на сети Tele2, организовать круглосуточную клиентскую поддержку. Компании будут информировать своих пользователей о продуктах и специальных предложениях, отвечать на вопросы, подключать и отключать дополнительные услуги.

При этом партнер экономит на расходах по созданию и обслуживанию собственного контактного центра – на найме, обучении и содержании большого штата сотрудников, социальных выплатах, закупке дорогостоящего оборудования, оргтехники, мебели, аренде помещения.

Решение Tele2 позволяет обеспечить своевременную обработку входящих звонков, виртуальный оператор может воспользоваться другими услугами дистанционного клиентского сервиса. Например, если у партнера возникнет потребность, Tele2 организует электронные рассылки, обработку обращений в чатах и мессенджерах, телемаркетинг и прочие опции для развития клиентской базы. В пул задач контактного центра можно включить: консультации специалистов технической поддержки, программирование алгоритмов разговора, подготовку базы знаний, дополнительное обучение специалистов службы поддержки по специфике отрасли партнера, формирование отчетности по звонкам, фонограммы и расшифровки диалогов с клиентами. По отдельным вопросам удобно настроить маршрутизацию звонков таким образом, что при звонке на первой линии абоненту ответят специалисты Tele2, а на второй линии – сотрудники MVNO.

Дополнительным преимуществом станет то, что площадки дистанционного сервиса Tele2 находятся в разных часовых поясах: в Ростове-на-Дону, Саранске, Челябинске и Иркутске. Это позволит качественно обслуживать абонентов по всей стране. Использование ресурса контактного центра базового оператора актуально как на начальной стадии формирования MVNO-компании, так и для уже действующего бизнеса.

Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Tele2: «В условиях перенасыщения рынка мобильной связи продолжается тенденция развития бизнеса виртуальных операторов. MVNO-компании качественно работают с отдельными аудиториями, где позиции традиционных мобильных операторов не столь сильны. Мировой опыт развития MVNO-рынка показывает, что следующая стадия – это использование экспертизы базового оператора для клиентской поддержки аудитории виртуальных провайдеров. Мы уверены, что это поможет партнерам построить полноценный и самостоятельный операторский бизнес с высоким качества сервиса».

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 года абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).

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