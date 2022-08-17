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Модульбанк выпустил «Модулькассу» нового поколения

Банк для предпринимателей Модульбанк выпустил новую версию «Модулькассы», которая объединяет в компактном устройстве онлайн-кассу и терминал торгового эквайринга.

В новой версии она получила более мощный процессор и обновленную операционную систему. Благодаря этому учетные программы стали работать быстрее и стабильнее, касса стала быстрее печатать чеки и сканировать штрих-коды. Новая версия также включает поддержку высокоскоростного мобильного интернета и два слота для SIM-карт для более надежного подключения при выездной работе.

«Мы рады представить «Модулькассу» нового поколения. Скоро именно такие устройства станут стандартом на рынке. Цена почти не изменилась, зато наша касса стала быстрее, удобнее, оперативнее – как хороший новый смартфон. Обновленный дизайн выделяет её среди конкурентов: её приятно держать в руках, ей приятно пользоваться», – сказал Дмитрий Аристов, генеральный директор «Модулькассы».

«Модулькасса» поддерживает все возможные методы оплаты: картой, наличными или через СБП. Она может работать одновременно и с интернет магазином, и розничной точкой. В комплекте идет торговый эквайринг «Модульбанка», который включает выгодные комиссии для принятия оплаты по картам, зачисление выручки день в день и другие опции.

Для курьерских служб и интернет-магазинов есть отдельная услуга. Они могут использовать «Модулькассу» как центр управления и подключить к ней неограниченное количество смартфонов. Каждый смартфон в этом случае превращается в полноценную мобильную кассу, может принимать платежи и выбивать облачные чеки.

Клиенты «Модульбанка» могут начать работу с «Модулькассой» за 0 руб. Подключение доступно на любом тарифе, включая бесплатный тариф «Стартовый».

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