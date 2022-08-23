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«Акадо» добавил в свою телевизионную экосистему новые рейтинговые телеканалы

«Акадо» увеличил объем ТВ-контента в своей интерактивной телевизионной сети: в августе 2022 г. цифровой оператор начал трансляцию сразу 33 популярных телеканалов, таких как «Мосфильм. Золотая коллекция», «Кино ТВ», «Мульт», «Живая планета» и других.

Большая часть из представленных новинок – телеканалы с российскими и зарубежными фильмами, а также с познавательными, детскими, спортивными и музыкальными программами.

«Мы развиваем собственную телевизионную развлекательную экосистему и поэтому постоянно мониторим телесмотрение, рейтинги передач, чтобы определить, что больше всего нравится зрителям. С учетом пожеланий абонентов мы выбрали для трансляции самые востребованные телеканалы, сделав упор на развлекательную и познавательную тематику, и до конца года планируем еще больше увеличить объем высокорейтингового контента в нашей сети», – отметил директор по продажам услуг и обслуживанию «Акадо» Алексей Лапшин.

Сегодня в составе услуги интерактивного ТВ «Акадо» представлено 252 телеканала, в том числе в формате высокой четкости и .

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