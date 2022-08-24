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«Ростелеком» в Челябинской области завершил модернизацию уличного освещения для Златоуста

Национальный провайдер «Ростелеком» завершил модернизацию уличного освещения в Златоустовском городском округе Челябинской области. Масштабный инвестиционный проект компания выполняла на протяжении года. В результате на улицах городского округа засияли около 5 тыс. интеллектуальных энергосберегающих светильников. Работы проходили в рамках проекта «Цифровой регион» на основании энергосервисного контракта с управлением жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа.

Умные фонари осветили почти 300 улиц муниципалитета. Интеллектуальные светильники засияли в Златоусте, поселках Тайнак и Центральном, селах Веселовке и Куваши.

«Наши специалисты заменили устаревшие и неэффективные уличные лампы инновационными энергосберегающими источниками освещения, а также модернизировали более 150 километров уличных сетей и 138 пунктов диспетчерского мониторинга. В результате такого комплексного подхода мы привели в соответствие с нормативами освещение на проблемных участках дорог и протянули линии электропередач к тем улицам Златоуста, где ранее не было света. Модернизация стала одной из самых масштабных и трудоемких для нашей компании, поскольку все населенные пункты округа расположены в горнозаводской зоне со сложным скалистым рельефом», − сказал директор Челябинского филиала компании «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Умные фонари будут экономить до 70% бюджетных средств, запланированных для оплаты электроэнергии. Современные светильники способны выдерживать экстремальный температурный режим горного края в диапазоне от -60 °С до +40 °С, высокую влажность и перепады атмосферного давления. По желанию заказчика оборудование можно настроить таким образом, что фонари будут самостоятельно менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий.

«Интеллектуальные светильники будут потреблять в несколько раз меньше электроэнергии по сравнению с традиционными натриевыми и ртутными лампами. Проект позволит сэкономить более четырех миллионов киловатт-часов ресурса в течение 7 лет его реализации», − отметил Максим Пекарский, глава Златоустовского городского округа.

«Ростелеком» в Челябинской области реализует проект «Цифровой регион» с 2016 г. Южный Урал является абсолютным лидером УрФО и Пермского края по количеству городов и поселений, где внедрены интеллектуальные технологии энергосбережения. На улицах более 40 населенных пунктов Челябинской области (Аша, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Пласт, Сатка, Снежинск, Троицк, Челябинск и др.) работают около 40 тыс. умных светильников.

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