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МТС улучшила связь на территории ТРК Ramus Mall в Нижнекамске

МТС улучшила связь на территории ТРК Ramus Mall в Нижнекамске. Теперь посетители магазинов, фудкорта, фитнеса и других пространств центра смогут звонить и пользоваться высокоскоростным интернетом во время шопинга и развлечений на всей территории торгово-развлекательного комплекса.

МТС обеспечила стабильной связью и 4G-интернетом 120 тыс. метров2 площади ТРК Ramus Mall. Новая цифровая инфраструктура внутри комплекса поможет нижнекамцам более комфортно пользоваться привычными цифровыми сервисами. Покупатели смогут быстрее открывать банковские приложения для оплаты через СБП, сравнивать цены на товары в магазинах и онлайн-каталогах, делиться фотографиями из примерочной, смотреть ролики в ожидании заказа в кафе или слушать музыку и аудиокниги в фитнес-зале.

«Торговые комплексы стали местом притяжения для современных горожан. Сюда приходят семьями на целый день не только за покупками, но и чтобы провести время с детьми в развлекательных центрах, встретиться с друзьями в кафе и посмотреть премьеры в кинотеатрах. Дополнительное оборудование МТС обеспечивает надежную связь внутри ТРЦ и поможет нижнекамцам и гостям города еще комфортнее проводить время в Ramus Mall. За последний год мы улучшили качество связи и ускорили интернет еще в пяти крупных торговых центрах республики в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Благодаря масштабу и удобной локации открывшийся в прошлом году ТРК Ramus Mall привлекает не только нижнекамцев, но и жителей всего Закамья – сюда приезжают из Набережных Челнов, Елабуги, Менделеевска, Бугульмы. Крупные магазины одежды и супермаркет, развлекательный комплекс, фитнес-центр, кинотеатр, кафе и рестораны на территории ТРК способны вместить до тридцати тысяч посетителей.

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