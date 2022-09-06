«Ростелеком» на Южном Урале обеспечит качественной связью еще 4000 жителей поселков и деревень

Национальный провайдер «Ростелеком» до конца 2022 г. обеспечит мобильным интернетом и голосовой связью более 4000 жителей малых населенных пунктов Челябинской области. Строительство инфраструктуры проводится в рамках реализации второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Программа предусматривает появление качественного мобильного интернета и сотовой связи стандартов LTE/4G в малых населенных пунктах с численностью от 100 до 500 жителей. Наличие телекоммуникационных услуг открывает населению возможность получать дистанционное образование, пользоваться телемедициной и другими цифровыми сервисами, а также отправлять онлайн-обращения в органы власти.

Игорь Фетисов, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области: «К 2030 г. до 97 % домохозяйств должны быть обеспечены возможностью широкополосного доступа к интернету. Это один из главных показателей национальной цели “Цифровая трансформация”. Программа “Устранение цифрового неравенства” в совокупности с другими инфраструктурными проектами Челябинской области приближает нас к достижению этой цели».

Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Проект устранения цифрового неравенства стартовал на Южном Урале в 2014 г. За это время в небольших населенных пунктах Челябинской области было построено и введено в эксплуатацию 258 точек с публичным Wi-Fi-доступом. Прошлым летом мы приступили к реализации второго этапа проекта. Менее чем за полгода специалисты возвели и подключили к сети 13 базовых станций. В 2022 г. у нас в планах построить еще 20 объектов. Для этого специалисты “Ростелекома” уже смонтировали более 80 километров оптического кабеля. Всего планируется построить свыше 200 километров линий связи на территории Южного Урала».

Новые базовые станции появятся в Аргаяшском, Еткульском, Карталинском, Кизильском, Кунашакском, Нязепетровском, Пластовском, Саткинском, Сосновском, Троицком, Увельском и Чебаркульском районах, а также в Верхнеуфалейском городском округе Челябинской области. Работы по возведению объектов завершатся в декабре 2022 г.

Вышки подключаются по волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает высокоскоростную мобильную передачу данных, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой.

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.