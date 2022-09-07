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Совместное использование базовых станций операторами улучшит качество связи в малых населенных пунктах

Минцифры разработало законопроект о совместном использовании базовых станций операторами связи. Он предусматривает, что в малочисленных населенных пунктах (в том числе вдоль автомобильных дорог) и на территориях с низкой концентрацией населения доминирующий оператор обеспечит связью абонентов других операторов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Соответствующий документ поддержан Правительством и внесен в Госдуму.

Как законопроект поможет гражданам и операторам связи?

На территориях малонаселенных пунктов экономически нецелесообразно всем операторам устанавливать свои базовые станции в связи с низкой окупаемостью. Законопроект: позволит операторам эффективнее использовать парк существующего оборудования; улучшит качество связи и мобильного интернета в малых населенных пунктах; поможет операторам сэкономить свои ресурсы; не повлечет дополнительных затрат для пользователей; повысит качество оказания услуг и поможет развитию инфраструктуры связи.

По каким критериям будут выбирать?

оператор связи является единственным на территории населенного пункта; покрытие сигналом мобильной связи доступно не менее, чем на 2/3 территории.

Принять подзаконные нормативные акты планируется до конца 2022 г., а реализовать — в 2023 г. В настоящее время прорабатываются варианты реализации механизма совместного использования базовых станций.

Пилоты

Ранее в России были проведены тесты по совместному использованию инфраструктуры и радиочастот одновременно четырьмя операторами в Барнауле, Вологде, Челябинске и Волгограде. Опыт объединения четырех сетей одновременно — уникальный проект даже в мировом масштабе.

До вступления в силу закона предстоит решить ряд моментов, выявленных в ходе пилотов: модернизация ПО; обновление лицензий на ПО; формирование единых подходов к адресации сети, так как каждый оператор развивал свои сети связи самостоятельно; обеспечение работы системы 112 (потребует дополнительных усилий при совместном использовании).

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