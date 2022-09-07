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Tele2 предоставила связь педагогам-волонтерам

Tele2, российский оператор мобильной связи, обеспечил основным техническим ресурсом штаб-квартиру всероссийского движения «Педагоги-волонтеры». Теперь горячая линия для приема заявок на обучение детей будет работать на инфраструктуре Tele2, а репетиторы-добровольцы получат возможность пользоваться услугами связи на выгодных условиях. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

В новом учебном году педагоги-волонтеры АНО «Профи-центр» будут бесплатно заниматься с социальными сиротами и детьми из малообеспеченных семей не только в Ульяновской области, но и еще в пяти регионах России: в Московской и Ростовской областях, Приморском крае, Республиках Бурятия и Алтай. Это стало возможным благодаря поддержке фонда «Навстречу переменам» при стратегическом партнерстве Tele2. В планах на 2023 г. – начать работу со школьниками в Республике Калмыкия, Волгоградской и Иркутской областях. В Ульяновске занятия с детьми проходят как очно, так и онлайн. С ребятами из других регионов волонтеры движения работают удаленно. Для дистанционного общения ребенка с преподавателем часто достаточно смартфона.

В офисе волонтерского движения Tele2 обеспечила связь с помощью корпоративной АТС. Сервис не требует установки дополнительного оборудования, а для его обслуживания не нужно привлекать ИТ-специалистов. Благодаря многоканальному номеру входящие звонки перенаправляются на мобильные телефоны свободных сотрудников, запись разговоров позволяет улучшать качество сервиса. С программой «Бизнес-окружение» педагоги-волонтеры, ученики и их родители смогут пользоваться специальными тарифами мобильной связи. Включенный в них объем интернет-трафика позволит проводить онлайн-занятия без дополнительных затрат.

Елена Сорокина, основатель движения «Педагоги-волонтеры»: «Первые полтора года мы принимали заявки только от жителей Ульяновской области, где расположена штаб-квартира волонтерского движения. Все звонки поступали на городской номер – и мы могли уделить время каждому. В этом году заявок стало в разы больше, мы искали решения, которые позволили бы не упускать их. Ведь за каждым обращением – потребность ребенка лучше разобраться в предмете, для старшеклассников – шанс поступить в хороший вуз. Теперь мы перешли на многоканальный мобильный номер Tele2, и ни один звонок не пропустим. Ученики и их родители также могут запросить на сайте бесплатный звонок администратора – мы обязательно перезвоним».

Светлана Скворцова, заместитель генерального директора по стратегическому планированию и управлению большими данными Tele2: «Я рада выступать ментором этого проекта и помогать ему развиваться. Tele2 и фонд “Навстречу переменам” традиционно поддерживают некоммерческие организации, которые реализуют инициативы в сфере детства. Педагоги-волонтеры занимаются важным делом – помогают школьникам, у которых нет возможности оплачивать дополнительные занятия с репетиторами. Мы продолжим поддерживать движение, чтобы как можно больше ребят в нашей стране смогли подготовиться к экзаменам, поступить в вуз, получить профессию мечты и изменить свою жизнь к лучшему».

В 2022 г. о своем желании бесплатно помогать детям подтягивать знания по школьным предметам заявили более 1300 педагогов-волонтеров из 45 регионов России. По результатам опроса родителей и представителей детских домов, проведенного летом 2022 г., 83% выпускников проекта улучшили оценки в школе, 97% – стали более уверенно ориентироваться в учебном материале и общаться со сверстниками.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 г. абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).

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