Пациенты и медики главной детской больницы Татарстана получили высокоскоростной интернет МТС

МТС сообщает о завершении работ по улучшению качества связи в одном из главных корпусов Детской республиканской больницы, а также на прилегающей территории. В результате модернизации и установки нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета МТС увеличилась на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть МТС обеспечивает сотрудников, пациентов и посетителей Детской республиканской больницы в Казани надежной связью и высокоскоростным доступом к мобильным сервисам даже в периоды повышенной нагрузки. Теперь врачи, посетители медицинского центра и жители близлежащих новостроек смогут на высоких скоростях пользоваться привычными цифровыми сервисами для связи с родными, для работы, учебы и организации собственного досуга.

«Проведенные нами технические работы не только позволили «разогнать» интернет и обеспечить стабильную связь на всех этажах и прилегающей территории одного из главных корпусов больницы, но и создали цифровой фундамент для внедрения ИТ-решений. Электронные системы учета, единые информационные базы и другие digital-сервисы все чаще используются в сфере здравоохранения для ускорения процессов и повышения эффективности работы. Например, решение МТС по бесконтактному измерению температуры, интегрированное в системы контроля допуска, выявляет людей с симптомами заболеваний и помогает предотвратить распространение инфекции. Наше умное видеонаблюдение в ряде регионов обеспечивает безопасность пациентов и медперсонала на территории больниц. Теперь внедрить эти и другие разработки для цифровизации медицины станет еще проще», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

«Мы стремимся к оказанию высокотехнологичной, качественной и инновационной медицинской помощи и стараемся делать это с заботой о каждом ребенке. Она включает в себя не только профессиональные консультации и лечение, но и обеспечение комфорта и безопасности, возможности быть на связи с близкими. Находясь в стенах больницы, в зависимости от состояния здоровья, наши маленькие пациенты могут смотреть мультфильмы, общаться в интернете, учиться. Корпус, в котором МТС улучшила связь, ежемесячно посещают свыше тысячи пациентов и сопровождающих их лиц, здесь работают около трехсот наших сотрудников. Теперь пребывание в больнице станет для них значительно комфортнее», — отметил Айрат Зиатдинов, главный врач Детской республиканской клинической больницы Татарстана.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.